Mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel im Frühjahr 2023 traf der FC Bayern eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als folgenreich herausstellte. Der damalige Vorstandschef Oliver Kahn war maßgeblich beteiligt. "Man hat gedacht: Bei Thomas Tuchel passt alles, das ist die logische Lösung", erklärte Kahn im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Aber am Ende geht es nicht nur um Profile, sondern auch darum, ob es menschlich passt. Und das ist nicht immer planbar."
"Nicht immer planbar": Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn spricht über Trainer-Fehlgriff
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Tuchel übernimmt beim FC Bayern von Julian Nagelsmann
Der Trainerwechsel während der Saison 2022/23 kam überraschend: Nach einer Niederlage in Leverkusen musste Julian Nagelsmann Ende März seinen Posten räumen, kurz darauf übernahm Tuchel. Unter ihm sicherte sich der FC Bayern zunächst noch die Meisterschaft im engen Duell mit Borussia Dortmund. In der darauffolgenden Spielzeit folgte jedoch der sportliche Einbruch.
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Im Sommer 2024 muss Thomas Tuchel gehen
In der Bundesliga hatten die Münchner gegen den ungeschlagenen Meister aus Leverkusen das Nachsehen, zudem schied der Rekordpokalsieger überraschend gegen den 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus. Kahn selbst erlebte diese Phase nicht mehr als Verantwortlicher: Bereits im Mai 2023 wurde er abgelöst, Tuchel verließ den Verein ein Jahr später.
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Oliver Kahn: "Vincent Kompany hat die Mannschaft im Griff"
Inzwischen hat sich die Lage an der Säbener Straße unter Vincent Kompany wieder stabilisiert. Kahn sieht in dessen Verpflichtung eine eher unerwartete Entwicklung zum Positiven: "Beim FC Bayern sucht man ja oft den perfekten Trainer. Mit dem besten Profil und Hintergrund, einen, der in diesem Moment als ideal gilt", sagte er. "Dann kommt jemand, den kaum einer auf der Liste hatte! Und dann funktioniert das einfach. Vincent Kompany hat die Mannschaft im Griff und eine klare Vorstellung davon, wie er Fußball spielen möchte."
Die nächsten Spiele des FC Bayern München:
07.04., 21 Uhr: Real Madrid - Bayern München
11.04., 18.30 Uhr: FC St. Pauli - Bayern München
15.04., 21 Uhr: Bayern München - Real Madrid
19.04., 17.30 Uhr: Bayern München - VfB Stuttgart
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.