"Nicht immer planbar": Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn spricht über Trainer-Fehlgriff

Inzwischen hat sich die Lage an der Säbener Straße unter Vincent Kompany wieder stabilisiert. Kahn sieht in dessen Verpflichtung eine eher unerwartete Entwicklung zum Positiven: "Beim FC Bayern sucht man ja oft den perfekten Trainer. Mit dem besten Profil und Hintergrund, einen, der in diesem Moment als ideal gilt", sagte er. "Dann kommt jemand, den kaum einer auf der Liste hatte! Und dann funktioniert das einfach. Vincent Kompany hat die Mannschaft im Griff und eine klare Vorstellung davon, wie er Fußball spielen möchte."