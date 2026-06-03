Neuer Offensiv-Star für wechselwilligen Serhou Guirassy? Spektakulärer Transferplan des BVB enthüllt

Die Transferpläne hätte die sportliche Führung um Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Lars Ricken Guirassy in einem Gespräch mitgeteilt, um diesem einen Wechsel aus dem Kopf zu schlagen.

Der 30-Jährige besitzt übereinstimmenden Berichten zufolge in diesem Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2028 laufenden Vertrag, die für ausgewählte Topklubs bei rund 35 Millionen Euro liegt. Schon länger soll Guirassy mit einem Abschied kokettieren. Zuletzt hatte es auch Gerüchte über ein Interesse von Fenerbahce Istanbul gegeben, wonach sich Präsidentschaftskandidat Azizi Yildirim mit dem ehemaligen Torjäger des VfB Stuttgart für den Fall eines Wahlsiegs auf einen Transfer zum türkischen Topklub verständigt haben soll. Die Wahlen steigen bereits am kommenden Wochenende (6./7. Juni).

Außerdem schloss Book einen möglichen Guirassy-Abgang jüngst nicht komplett aus. "Mit seinen Toren ist er sehr, sehr wichtig. Es ist also nicht unser Plan und nicht unsere Prämisse, zu sagen, dass wir ihn abgeben wollen. Dennoch gilt auch hier: Wenn außergewöhnliche Angebote eingehen, wird man darüber nachdenken", sagte er.