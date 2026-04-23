Demnach sei unter den interessierten Vereinen die AC Milan derjenige, der sich aktuell am intensivsten um Goretzka bemüht. Laut Di Marzio häufen sich die "positiven Anzeichen", dass der 31-Jährige bei den Rossoneri unterschreibt. Milan sei mit Goretzka jedenfalls derzeit am weitesten.

Dass der Tabellenzweite der italienischen Serie A in die Offensive geht, hatte vor kurzem auch die Gazzetta dello Sport berichtet. Der italienischen Zeitung zufolge bietet Milan Goretzka einen Dreijahresvertrag, der ihm pro Saison fünf Millionen Euro Gehalt einbringen würde.