Nagelsmann "braucht nicht mit mir zu reden"! Deniz Undav vom VfB Stuttgart über Mittelstürmer-Debatte stinksauer

Undav ist auch im internationalen Vergleich aktuell der beste deutsche Torjäger. Er kommt auf wettbewerbsübergreifend 18 Tore und elf Vorlagen. In der Bundesliga traf er 14-mal, das überbietet nur Harry Kane vom FC Bayern München (30).

"Darüber wird nicht geredet. Mein Name fällt da nie auf der Mittelstürmer-Position. Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote ", echauffierte sich Undav geradezu und gab damit wohl auch seinem Trainer Sebastian Hoeneß einen kleinen Denkzettel mit auf den Weg. Denn auch dieser hatte gegenüber der Bild zuletzt Ermedin Demirovic als "einzig echten Mittelstürmer im Kader" betitelt.

"Was ist denn ein Mittelstürmer?", fragte Undav und antwortete sich selbst: "Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht. Das höre ich mein Leben lang. Ich dachte, dass das jetzt, nachdem ich so gut treffe, aufhört."

Er sei "einfach ein guter klassischer Stürmer", der nun einmal auch gut auf der Position dahinter spielen könne. "Das ist aber nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe. Ich bin Stürmer", stellte Undav noch einmal klar.