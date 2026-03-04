Deniz Undav hat mit Nachdruck seinen Stellenwert für den VfB Stuttgart und auch für die deutsche Nationalmannschaft untermauert und sich dabei ein wenig in Rage geredet. Der Grund: Seiner Meinung nach werden seine Leistungen als Mittelstürmer nicht entsprechend gewürdigt.
Nagelsmann "braucht nicht mit mir zu reden"! Deniz Undav vom VfB Stuttgart über Mittelstürmer-Debatte stinksauer
Undav: Nagelsmann? "Ich liefere Woche für Woche ab!"
Julian Nagelsmann hatte die Mittelstürmer-Position in seinem vielbeachteten Interview mit dem kicker mit Blick auf die ungewisse Lage von Niklas Füllkrug (Joker bei AC Milan) und Tim Kleindienst (seit Monaten bei Borussia Mönchengladbach verletzt) als "Baustelle" bezeichnet, Undav erwähnte er nicht.
"Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen", sagte der Angreifer der Schwaben nun bei der Bild. Mit Nagelsmann habe er "seit der Winterpause kein Gespräch gehabt" und das sei auch gar nicht nötig.
"Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen", gab sich der 29-Jährige selbstbewusst vor der anstehenden Kadernominierung für die Testspiele Ende März gegen die Schweiz und Ghana.
- Getty Images
Undav wegen Stürmer-Debatte stinksauer: "Geht mir auf den Zeiger!"
Undav ist auch im internationalen Vergleich aktuell der beste deutsche Torjäger. Er kommt auf wettbewerbsübergreifend 18 Tore und elf Vorlagen. In der Bundesliga traf er 14-mal, das überbietet nur Harry Kane vom FC Bayern München (30).
"Darüber wird nicht geredet. Mein Name fällt da nie auf der Mittelstürmer-Position. Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote ", echauffierte sich Undav geradezu und gab damit wohl auch seinem Trainer Sebastian Hoeneß einen kleinen Denkzettel mit auf den Weg. Denn auch dieser hatte gegenüber der Bild zuletzt Ermedin Demirovic als "einzig echten Mittelstürmer im Kader" betitelt.
"Was ist denn ein Mittelstürmer?", fragte Undav und antwortete sich selbst: "Doch der, der trifft. Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht. Das höre ich mein Leben lang. Ich dachte, dass das jetzt, nachdem ich so gut treffe, aufhört."
Er sei "einfach ein guter klassischer Stürmer", der nun einmal auch gut auf der Position dahinter spielen könne. "Das ist aber nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe. Ich bin Stürmer", stellte Undav noch einmal klar.
Undav auch wegen Knieverletzung bei der WM-Quali nicht dabei
Unter Nagelsmann hatte Undav in der Nationalmannschaft zuletzt einen schweren Stand. Den desaströsen Auftakt in die WM-Quali in der Slowakei Anfang September verpasste er aufgrund einer Knieverletzung. Auch für die Quali-Spiele im Oktober und November des vergangenen Jahres wurde er nicht nominiert, allerdings hatte er nach seiner langen Verlegtzungspause von Ende August bis Anfang Oktober auch noch gewisse Anlaufschwierigkeiten in der Saison.
Spätestens seit der Länderspielpause im November präsentierte er sich Undav dann in absoluter Topform. 14 seiner 18 Tore schoss er seitdem. Ein Platz im Kader für die März-Testspiele dürfte ihm sicher sein. Aktuell steht er bei sechs Länderspielen (drei Tore).
Deniz Undav: Statistiken und Leistungsdaten beim VfB Stuttgart
- Bundesliga: 20 Spiele, 14 Tore, 3 Vorlagen
- Europa League: 8 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen
- DFB-Pokal: 4 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".