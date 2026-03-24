Nächster Vorteil für PSG? Titel-Konkurrent mit Plänen von Paris Saint-Germain "nicht einverstanden"

Spielverlegungen aufgrund von Terminen im Europapokal sind in Frankreich nicht unüblich, und wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf klubnahe Kreise berichtet, hat PSG offiziell einen entsprechenden Antrag bei der Liga gestellt. Am Montagabend reagierte der RC Lens.

Der Klub habe Paris Saint-Germain "bereits bei den ersten Anfragen wissen lassen, dass wir nicht wünschen, dass dieses Datum geändert wird", heißt es in der Stellungnahme: "Der Racing Club de Lens fühlt sich weiterhin der Chancengleichheit, der Klarheit der Regeln und dem Respekt gegenüber allen Akteuren verpflichtet."