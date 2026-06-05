Nächster Trainer des FC Barcelona: Weltmeister soll Wunschnachfolger von Hansi Flick sein

Das weckt durchaus Begehrlichkeiten. So wurde der 39-Jährige im Sommer 2025 von RB Leipzig umgarnt, vor einigen Wochen war er beim FC Chelsea, einem weiteren seiner Ex-Klubs, als neuer Übungsleiter im Gespräch.

Fabregas betonte in der Vergangenheit mehrfach, sich bei seinem aktuellen Klub pudelwohl zu fühlen. Er sei stolz auf das bisher Erreichte und deswegen habe er auch keinen Stress, zu einem namhaften Verein zu wechseln. "Wenn man sich eines Tages bereit fühlt, kann man den Sprung wagen", sagte er bei DAZN. Und falls das nicht nötig sei, "bedeutet das, dass Como weiter gewachsen und der Sprung bereits hier gelungen ist."

Fabregas' Vertrag in Como läuft bis 2028. Passenderweise endet dann auch dann Flicks Vertrag in Barcelona. Der Deutsche verlängerte sein Arbeitspapier vor wenigen Wochen vorzeitig und kündigte an, dass die Blaugrana seine letzte Station als Cheftrainer sein werden. Der ehemalige Bundestrainer sagte im Frühjahr: "Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job."

Flick übernahm den FC Barcelona im Sommer 2024 und führte den Klub seitdem zu großen Erfolgen. Die Katalanen gewannen in den vergangenen zwei Spielzeiten zweimal den Meistertitel in LaLiga, einmal die Copa del Rey und zweimal die Supercopa. Einzig der ganz große Wurf in der Champions League fehlt dem ehemaligen Coach des FC Bayern noch in seiner katalanischen Sammlung.