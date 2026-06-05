Der FC Barcelona hat angeblich für die Zeit nach Hansi Flick schon eine genaue Vorstellung von der die Besetzung des Cheftrainerpostens.
Nächster Trainer des FC Barcelona: Weltmeister soll Wunschnachfolger von Hansi Flick sein
Wie Catalunya Radio berichtet, sei Cesc Fabregas vom italienischen Erstligisten Como Calcio die absolute Wunschlösung für das Flick-Erbe.
Sollte dies stimmen, wäre es gewiss keine überraschende Wahl: Fabregas hat eine erfolgreiche Barca-Vergangenheit. Dort wurde er in der Jugendakademie La Masia ausgebildet, ehe er als Teenager zum FC Arsenal wechselte. Später kehrte er zurück und spielte von 2011 bis 2014 in der Offensive der Blaugrana-Profis. Während dieser Zeit gewann er unter anderem die spanische Meisterschaft und die Copa del Rey.
Fabregas, der mit Spaniens Nationalmannschaft auch Welt- und zweimal Europameister wurde, ließ später seine Laufbahn in Como ausklingen und schlug direkt im Anschluss eine Trainerlaufbahn ein. Diese verläuft äußerst erfolgreich: Er führte den Klub aus der Serie A ins italienische Oberhaus und schaffte dort jüngst im zweiten Jahr die erstmalige Qualifikation für die Champions League.
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Cesc Fabregas für Hansi Flick? 2028 könnte es zur Wachablösung kommen
Das weckt durchaus Begehrlichkeiten. So wurde der 39-Jährige im Sommer 2025 von RB Leipzig umgarnt, vor einigen Wochen war er beim FC Chelsea, einem weiteren seiner Ex-Klubs, als neuer Übungsleiter im Gespräch.
Fabregas betonte in der Vergangenheit mehrfach, sich bei seinem aktuellen Klub pudelwohl zu fühlen. Er sei stolz auf das bisher Erreichte und deswegen habe er auch keinen Stress, zu einem namhaften Verein zu wechseln. "Wenn man sich eines Tages bereit fühlt, kann man den Sprung wagen", sagte er bei DAZN. Und falls das nicht nötig sei, "bedeutet das, dass Como weiter gewachsen und der Sprung bereits hier gelungen ist."
Fabregas' Vertrag in Como läuft bis 2028. Passenderweise endet dann auch dann Flicks Vertrag in Barcelona. Der Deutsche verlängerte sein Arbeitspapier vor wenigen Wochen vorzeitig und kündigte an, dass die Blaugrana seine letzte Station als Cheftrainer sein werden. Der ehemalige Bundestrainer sagte im Frühjahr: "Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job."
Flick übernahm den FC Barcelona im Sommer 2024 und führte den Klub seitdem zu großen Erfolgen. Die Katalanen gewannen in den vergangenen zwei Spielzeiten zweimal den Meistertitel in LaLiga, einmal die Copa del Rey und zweimal die Supercopa. Einzig der ganz große Wurf in der Champions League fehlt dem ehemaligen Coach des FC Bayern noch in seiner katalanischen Sammlung.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Borussia Dortmund 2017 148 Millionen Euro Philippe Coutinho Mittelfeld FC Liverpool 2018 135 Millionen Euro Antoine Griezmann Angriff Atletico Madrid 2019 120 Millionen Euro Neymar Angriff FC Santos 2013 88 Millionen Euro Frenkie de Jong Mittelfeld Ajax Amsterdam 2019 86 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Liverpool 2014 81,72 Millionen Euro Anthony Gordon Angriff Newcastle United 2026 80 Millionen Euro Zlatan Ibrahimovic Angriff Inter Mailand 2009 69,5 Millionen Euro Miralem Pjanic Mittelfeld Juventus 2020 60 Millionen Euro Raphina Mittelfeld Leeds United 2022 58 Millionen Euro