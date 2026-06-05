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Falko Blöding

Nächster Trainer des FC Barcelona: Weltmeister soll Wunschnachfolger von Hansi Flick sein

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Italien Serie A
Cesc Fàbregas

2028 läuft Hansi Flicks Vertrag bei den Blaugrana aus. Kommt es dann zu einer spektakulären Rückkehr beim spanischen Meister?

Der FC Barcelona hat angeblich für die Zeit nach Hansi Flick schon eine genaue Vorstellung von der die Besetzung des Cheftrainerpostens.

  • Wie Catalunya Radio berichtet, sei Cesc Fabregas vom italienischen Erstligisten Como Calcio die absolute Wunschlösung für das Flick-Erbe.

    Sollte dies stimmen, wäre es gewiss keine überraschende Wahl: Fabregas hat eine erfolgreiche Barca-Vergangenheit. Dort wurde er in der Jugendakademie La Masia ausgebildet, ehe er als Teenager zum FC Arsenal wechselte. Später kehrte er zurück und spielte von 2011 bis 2014 in der Offensive der Blaugrana-Profis. Während dieser Zeit gewann er unter anderem die spanische Meisterschaft und die Copa del Rey.

    Fabregas, der mit Spaniens Nationalmannschaft auch Welt- und zweimal Europameister wurde, ließ später seine Laufbahn in Como ausklingen und schlug direkt im Anschluss eine Trainerlaufbahn ein. Diese verläuft äußerst erfolgreich: Er führte den Klub aus der Serie A ins italienische Oberhaus und schaffte dort jüngst im zweiten Jahr die erstmalige Qualifikation für die Champions League.

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    Cesc Fabregas für Hansi Flick? 2028 könnte es zur Wachablösung kommen

    Das weckt durchaus Begehrlichkeiten. So wurde der 39-Jährige im Sommer 2025 von RB Leipzig umgarnt, vor einigen Wochen war er beim FC Chelsea, einem weiteren seiner Ex-Klubs, als neuer Übungsleiter im Gespräch.

    Fabregas betonte in der Vergangenheit mehrfach, sich bei seinem aktuellen Klub pudelwohl zu fühlen. Er sei stolz auf das bisher Erreichte und deswegen habe er auch keinen Stress, zu einem namhaften Verein zu wechseln. "Wenn man sich eines Tages bereit fühlt, kann man den Sprung wagen", sagte er bei DAZN. Und falls das nicht nötig sei, "bedeutet das, dass Como weiter gewachsen und der Sprung bereits hier gelungen ist."

    Fabregas' Vertrag in Como läuft bis 2028. Passenderweise endet dann auch dann Flicks Vertrag in Barcelona. Der Deutsche verlängerte sein Arbeitspapier vor wenigen Wochen vorzeitig und kündigte an, dass die Blaugrana seine letzte Station als Cheftrainer sein werden. Der ehemalige Bundestrainer sagte im Frühjahr: "Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Klub, es ist mein letzter Job."

    Flick übernahm den FC Barcelona im Sommer 2024 und führte den Klub seitdem zu großen Erfolgen. Die Katalanen gewannen in den vergangenen zwei Spielzeiten zweimal den Meistertitel in LaLiga, einmal die Copa del Rey und zweimal die Supercopa. Einzig der ganz große Wurf in der Champions League fehlt dem ehemaligen Coach des FC Bayern noch in seiner katalanischen Sammlung.

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffBorussia Dortmund2017148 Millionen Euro
    Philippe CoutinhoMittelfeldFC Liverpool2018135 Millionen Euro
    Antoine GriezmannAngriffAtletico Madrid2019120 Millionen Euro
    NeymarAngriffFC Santos201388 Millionen Euro
    Frenkie de JongMittelfeldAjax Amsterdam201986 Millionen Euro
    Luis SuarezAngriffFC Liverpool201481,72 Millionen Euro
    Anthony GordonAngriffNewcastle United202680 Millionen Euro
    Zlatan IbrahimovicAngriffInter Mailand200969,5 Millionen Euro
    Miralem PjanicMittelfeldJuventus202060 Millionen Euro
    RaphinaMittelfeldLeeds United202258 Millionen Euro