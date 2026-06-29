Nächster Topverein zeigt offenbar Interesse! Poker um vorzeitigen Transfer von BVB-Star wird immer heißer

Ein großer Pluspunkt für die englischen Interessenten: Nmecha wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet und gilt deshalb in der Premier League als sogenannter Homegrown Player. Neben City und United sollen auch der FC Liverpool und der FC Bayern München den Dortmunder beobachten. Darüber hinaus wird berichtet, dass sich auch Real Madrids neuer Trainer Jose Mourinho intensiv mit dem Nationalspieler beschäftigt.

Ein Transfer dürfte allerdings alles andere als günstig werden. Nachdem zunächst von einer Schmerzgrenze von rund 120 Millionen Euro die Rede war, berichtete der kicker zuletzt, dass die Westfalen bereits bei einer Ablöse von etwa 100 Millionen Euro gesprächsbereit werden könnten. Öffentlich betont der BVB weiterhin, langfristig mit Nmecha zu planen. Im Hintergrund dürfte jedoch die Nervosität wachsen, ihn dauerhaft zu halten wird zunehmend schwieriger. Erst im März verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2030.