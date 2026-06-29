Felix Nmecha entwickelt sich zunehmend zu einer der begehrtesten Personalien auf dem europäischen Transfermarkt. Wie die Bild berichtet, ist mit Newcastle United nun der nächste englische Topklub in den Poker um den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund eingestiegen.
Nächster Topverein zeigt offenbar Interesse! Poker um vorzeitigen Transfer von BVB-Star wird immer heißer
Die Magpies sehen den deutschen Nationalspieler demnach als potenziellen Nachfolger von Bruno Guimaraes, der seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht wird.
Im Werben um Nmecha soll Newcastle allerdings nicht die Pole Position innehaben. Vor allem Manchester United und sein Ausbildungsklub Manchester City werden deutlich bessere Chancen eingeräumt. Nach Informationen von Sky steht Uniteds deutscher Scouting-Leiter Christopher Vivell in engem Austausch mit der Spielerseite, während die Red Devils ihre Bemühungen um den 25-Jährigen weiter intensivieren.
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Nächster Topklub steigt offenbar ins Rennen um Nmecha ein
Ein großer Pluspunkt für die englischen Interessenten: Nmecha wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet und gilt deshalb in der Premier League als sogenannter Homegrown Player. Neben City und United sollen auch der FC Liverpool und der FC Bayern München den Dortmunder beobachten. Darüber hinaus wird berichtet, dass sich auch Real Madrids neuer Trainer Jose Mourinho intensiv mit dem Nationalspieler beschäftigt.
Ein Transfer dürfte allerdings alles andere als günstig werden. Nachdem zunächst von einer Schmerzgrenze von rund 120 Millionen Euro die Rede war, berichtete der kicker zuletzt, dass die Westfalen bereits bei einer Ablöse von etwa 100 Millionen Euro gesprächsbereit werden könnten. Öffentlich betont der BVB weiterhin, langfristig mit Nmecha zu planen. Im Hintergrund dürfte jedoch die Nervosität wachsen, ihn dauerhaft zu halten wird zunehmend schwieriger. Erst im März verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2030.
Nmecha aktuell in sehr guter Form
Nmecha spielte eine bärenstarke Bundesliga-Saison und etablierte sich damit endgültig auch in der deutschen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika erzielte er Deutschlands erstes Turniertor und überzeugte insbesondere in den Gruppenspielen gegen Curacao und die Elfenbeinküste mit starken Leistungen.
- AFP
Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff FC Barcelona 2017 148 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Real Madrid 2023 127 Millionen Euro Jadon Sancho Angriff Manchester United 2021 85 Millionen Euro Christian Pulisic Angriff FC Chelsea 2019 64 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang Angriff FC Arsenal 2018 63,75 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.