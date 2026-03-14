Nach Verlängerung von Felix Nmecha: Folgt beim BVB jetzt der große Kader-Umbruch?

Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Nmecha zu einem Topverdiener aufgestiegen, wegen des dramatischen Scheiterns in den Playoffs der Champions League gegen Atalanta droht dem BVB laut der Bild zusätzlich ein finanzieller Schaden von rund 27 Millionen Euro - ein Umstand, der den Bundesligisten dazu zwingt, an anderen Stellen im Kader nachzubessern.

Hier kommen Adeyemi und Guirassy ins Spiel. Bei Adeyemi (Vertrag beim BVB bis 2027) gilt ein Sommer-Abgang als durchaus möglich. Dem Nationalspieler liegt zwar seit Wochen ein unterschriftsreifer Verlängerungsvertrag vor, doch bislang zeigt er kein Interesse, diesen zu unterzeichnen. Stattdessen hoffe Adeyemi auf ein Angebot aus der Premier League. Im besten Fall würde ein Verkauf dem BVB rund 60 Millionen Euro einbringen - Geld, das wiederum für neue Transfers genutzt werden könnte.