Nach starken Auftritten bei der WM: Mats Hummels empfiehlt BVB Transfer von Bundesliga-Star

"Manzambi ist einer, den eigentlich auch der FC Bayern mal genauer anschauen sollte", meinte Müller zunächst, ehe Hummels nachschob: "Oder der BVB."

Beim 4:1-Sieg der Schweizer sei der Freiburger Offensivspieler jemand gewesen, "der Aktionen initiiert hat und mit seiner individuellen Qualität am meisten kreiert hat", so der ehemalige Dortmunder Verteidiger weiter.

Beim BVB könnte Manzambi den durch den ablösefreien Abgang von Julian Brandt freigewordenen Platz im offensiven Mittelfeld einnehmen. Als weitere Kandidaten für die Offensive wurden jüngst Kölns Said El Mala sowie Matias Soule von der Roma genannt.