Nach Intervention eines Bayern-Bosses: Geht jetzt doch alles ganz schnell bei Konrad Laimer?

Wie Sport1berichtet, soll sich der Klub-Patron persönlich in den Poker mit dem Österreicher eingeschaltet haben - mit einem positiven Ergebnis. Demnach habe Hoeneß der Entourage des 29-Jährigen bezüglich eines neuen Vertrags die klaren finanziellen Grenzen des Rekordmeisters aufgezeigt.

So bekomme Laimer, der immer wieder betonte, dass er sich in München wohl fühle auch auch gerne bleiben würde, lediglich eine moderate Gehaltserhöhung, sollte er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag an der Isar verlängern.