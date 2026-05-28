Der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und Abwehrspieler Konrad Laimer zieht sich nun schon eine ganze Weile - doch nun könnte ein baldiges Ende in Sicht sein, dank Ehrenpräsident Uli Hoeneß.
Nach Intervention eines Bayern-Bosses: Geht jetzt doch alles ganz schnell bei Konrad Laimer?
Wie Sport1berichtet, soll sich der Klub-Patron persönlich in den Poker mit dem Österreicher eingeschaltet haben - mit einem positiven Ergebnis. Demnach habe Hoeneß der Entourage des 29-Jährigen bezüglich eines neuen Vertrags die klaren finanziellen Grenzen des Rekordmeisters aufgezeigt.
So bekomme Laimer, der immer wieder betonte, dass er sich in München wohl fühle auch auch gerne bleiben würde, lediglich eine moderate Gehaltserhöhung, sollte er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag an der Isar verlängern.
Bayern hätte wohl kein Problem mit ablösefreiem Laimer-Abgang
Bereits nach dem 3:0 im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart hatte sich Laimer bezüglich eines weiteren Engagements bei den Roten äußerst gut gelaunt gezeigt und in Richtung Hoeneß gewitzelt, der vor wenigen Wochen noch drastischere Töne angeschlagen hatte.
"Er ist nicht Maradona!", schimpfte Hoeneß bei DAZNüber die vermeintlich hohen Gehaltsforderungen Laimers. Nun scheint aber eine baldige Einigung in Sicht, auch weil die Bayern in diesem Fall nicht nachgaben und laut Max Eberl sogar einen ablösefreien Abgang in einem Jahr akzeptiert hätten.