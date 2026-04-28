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Nach Gesichts-OP: Kann der kroatische Superstar Luka Modric bei der WM spielen?
Chirurgen haben die Operation nach dem Zusammenprall im San Siro abgeschlossen
Modric musste sich nach einer schweren Gesichtsverletzung, die er sich am Sonntag beim 0:0-Unentschieden des AC Mailand gegen Juventus zugezogen hatte, einer Operation unterziehen, wie„The Independent“ berichtet. Der 40-Jährige, der in dieser Saison eine tragende Stütze der Rossoneri war, war im San Siro bei einem Kopfballkampf in einen heftigen Zusammenprall mit Bianconeri-Star Manuel Locatelli verwickelt.
Der erfahrene Mittelfeldspieler verließ das Spielfeld zehn Minuten vor dem Ende. Trotz sichtbarer Schmerzen blieb Modric bis zum Schlusspfiff an der Seitenlinie. Mediziner stellten danach einen Bruch seines linken Jochbeins fest und operierten ihn sofort.
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Kroatiens Trainer gibt einen Überblick über den Gesundheitszustand des Spielers
Der Zeitpunkt der Verletzung ist für den kroatischen Kapitän besonders bitter, weil er sich auf seine fünfte und möglicherweise letzte WM-Teilnahme vorbereitet. Nationaltrainer Zlatko Dalic zeigt sich optimistisch, dass sein Starspieler schnell gesund wird.
„Ich habe mit Luka gesprochen und ihm eine erfolgreiche Operation sowie eine gute und schnelle Genesung gewünscht“, erklärte Dalic. „Ich bin überzeugt, dass er alles tun wird, um für die Weltmeisterschaft bereit zu sein, und wir werden ihn voll und ganz unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass die Genesung nach Plan verläuft und dass Luka uns als Mannschaftskapitän diesen Sommer bei einem weiteren großen Turnier anführen wird.“
Die Saison in Mailand ist für den Routinier wahrscheinlich vorbei
Die Weltmeisterschaft bleibt sein langfristiges Ziel, doch Modrics Saison in der heimischen Liga ist vorzeitig beendet. Die AC Mailand steht aktuell auf Platz drei der Serie-A-Tabelle, 12 Punkte hinter Tabellenführer Inter, und hat nur noch vier Spiele zu bestreiten. Wegen der Art des Eingriffs und der nötigen Erholungszeit wird er in der Schlussphase der Saison wahrscheinlich nicht mehr auf dem Platz stehen. Die Verletzung beendet vorzeitig eine beeindruckende Saison des ehemaligen Real-Madrid-Spielers. Modric trotzte seinem Alter und stand in 32 der 34 Ligaspiele für Milan in der Startelf. Sein Vertrag läuft diesen Sommer aus, doch er kann ihn um ein Jahr verlängern.
- AFP
Wie geht es weiter?
Kroatien startet am 17.06. in Gruppe L gegen England, danach spielt die Mannschaft gegen Ghana und Panama. Modrić will bis dahin genesen sein und soll dabei eine Schutzmaske aus Karbonfaser tragen, um neue Probleme zu verhindern.
Der kroatische Verband erwartet, dass sein Kapitän innerhalb der nächsten sieben Wochen bis zum Turnierbeginn wieder voll einsatzfähig ist. Für den Spieler, der bereits an vier vorherigen Weltmeisterschaften teilgenommen hat, bietet dieser Sommer die letzte Chance, auf der größten Bühne des Fußballs zu glänzen. Alle Augen richten sich nun auf seine Rehabilitation, während der Countdown zur Weltmeisterschaft läuft.