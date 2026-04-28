Nach Gesichts-OP: Kann der kroatische Superstar Luka Modric bei der WM spielen?

Modric musste sich nach einer schweren Gesichtsverletzung, die er sich am Sonntag beim 0:0-Unentschieden des AC Mailand gegen Juventus zugezogen hatte, einer Operation unterziehen, wie„The Independent“ berichtet. Der 40-Jährige, der in dieser Saison eine tragende Stütze der Rossoneri war, war im San Siro bei einem Kopfballkampf in einen heftigen Zusammenprall mit Bianconeri-Star Manuel Locatelli verwickelt.

Der erfahrene Mittelfeldspieler verließ das Spielfeld zehn Minuten vor dem Ende. Trotz sichtbarer Schmerzen blieb Modric bis zum Schlusspfiff an der Seitenlinie. Mediziner stellten danach einen Bruch seines linken Jochbeins fest und operierten ihn sofort.