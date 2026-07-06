Der Österreicher übernimmt den Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest, wie der Klub am Montag bestätigte. Über die Vertragslaufzeit machte der ehemalige Europapokalsieger keine Angabe.
Nach Abschied bei Crystal Palace: Oliver Glasner übernimmt englischen Chaos-Klub
"Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf das nächste Niveau bringt und auf die unsere Fans stolz sein können", sagte Glasner, der mit Crystal Palace unter anderem den FA-Cup sowie die Conference League gewonnen hatte.
"Ich freue mich auf die Zukunft und werde unermüdlich arbeiten, um diesen großartigen Verein mit Stolz zu repräsentieren und Erfolg auf den Platz zu bringen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen", so der Österreicher.
Nottingham entgeht Abstieg aus der Premier League nur knapp
Glasner hatte in der Bundesliga den VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt trainiert, ehe es ihn in die Premier League zog. In Nottingham soll er das Chaos beenden, in der Vorsaison beschäftigte der Traditionsklub vier Teammanager, der Abstieg wurde gerade so verhindert.
"Oliver ist ein Gewinner", sagte Klub-Boss Evangelos Marinakis: "Unser Anspruch ist nicht einfach nur mitzuhalten – unser Anspruch ist es zu gewinnen, um große Titel mitzuspielen und einen Fußballverein zu schaffen, auf den unsere Fans noch viele Jahre stolz sein können."
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