Nach Abschied bei Crystal Palace: Oliver Glasner übernimmt englischen Chaos-Klub

"Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf das nächste Niveau bringt und auf die unsere Fans stolz sein können", sagte Glasner, der mit Crystal Palace unter anderem den FA-Cup sowie die Conference League gewonnen hatte.

"Ich freue mich auf die Zukunft und werde unermüdlich arbeiten, um diesen großartigen Verein mit Stolz zu repräsentieren und Erfolg auf den Platz zu bringen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen", so der Österreicher.