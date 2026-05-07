Mit BVB-Schal beim Interview: Jamie Carragher entschuldigt sich nach zwei Jahren bei PSG-Trainer Luis Enrique

Carragher, der als TV-Experte bei CBS Sports arbeitet, hatte seinerzeit das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris (1:0) im Signal Iduna Park auf der Südtribüne verfolgt und nach eigenen Angaben "etwa acht Bier in der Gelben Wand" getrunken.

Anschließend kam es zu ungewöhnlichen Szenen, als er zunächst den damaligen Dortmunder Jadon Sancho, der eigentlich nicht für ein Gespräch vorgesehen war, offensichtlich angesäuselt interviewte. Das sorgte für Unmut beim BVB. Noch schlimmer wurde es, als Carragher ein Interview mit Luis Enrique führen wollte und dabei einen Dortmund-Schal trug.

Nach dem 1:0 von PSG am Mittwochabend beim FC Bayern und dem damit verbundenen Einzug in das Endspiel von Budapest stand zunächst Klubchef Nasser Al-Khelaifi bei CBS Rede und Antwort. Carraghers Expertenkollege Micah Richards sagte: "Ich fordere nicht viel. Aber weil Jamie solch eine große Klappe hat, will Luis Enrique nicht mehr mit uns reden. Können Sie ein gutes Wort für uns einlegen?"