Nach dem Einzug ins Finale der Champions League hat sich der ehemalige englische Nationalspieler Jamie Carragher bei Paris Saint-Germains Erfolgstrainer Luis Enrique entschuldigt. Die beiden hatten wegen einer Aktion am Rande des CL-Halbfinals zwischen PSG und dem BVB 2024 ein angespanntes Verhältnis.
Mit BVB-Schal beim Interview: Jamie Carragher entschuldigt sich nach zwei Jahren bei PSG-Trainer Luis Enrique
Carragher, der als TV-Experte bei CBS Sports arbeitet, hatte seinerzeit das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Paris (1:0) im Signal Iduna Park auf der Südtribüne verfolgt und nach eigenen Angaben "etwa acht Bier in der Gelben Wand" getrunken.
Anschließend kam es zu ungewöhnlichen Szenen, als er zunächst den damaligen Dortmunder Jadon Sancho, der eigentlich nicht für ein Gespräch vorgesehen war, offensichtlich angesäuselt interviewte. Das sorgte für Unmut beim BVB. Noch schlimmer wurde es, als Carragher ein Interview mit Luis Enrique führen wollte und dabei einen Dortmund-Schal trug.
Nach dem 1:0 von PSG am Mittwochabend beim FC Bayern und dem damit verbundenen Einzug in das Endspiel von Budapest stand zunächst Klubchef Nasser Al-Khelaifi bei CBS Rede und Antwort. Carraghers Expertenkollege Micah Richards sagte: "Ich fordere nicht viel. Aber weil Jamie solch eine große Klappe hat, will Luis Enrique nicht mehr mit uns reden. Können Sie ein gutes Wort für uns einlegen?"
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Jamie Carragher: "Wir alle wissen, wie das ist, wenn man ein paar Drinks hatte und übermütig wird"
Al-Khelaifi lieferte und kündigte "den besten Trainer der Welt" an. Als Enrique zum Interview parat stand leitete Moderatorin Kate Scott ein: "Wir sind froh, dass Sie hier sind, denn wir dachten, unsere Freundschaft sei zerbrochen."
Sie übergab das Wort dann an Carragher, der erklärte: "Luis, ich möchte mich entschuldigen für mein Verhalten beim Halbfinale in Dortmund. Ich trug damals den Dortmund-Schal. Wir alle wissen, wie das ist, wenn man ein paar Drinks hatte und übermütig wird. Das tut mir leid. Wir lieben Deine Mannschaft. Es war ein Genuss, ihr in den letzten beiden Jahren in der Champions League zuzuschauen. Glückwunsch zum erneuten Einzug in das Finale. Gut gemacht, Sir."
Enrique nahm die Worte lächelnd hin und beschwichtigte: "Danke, danke. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen."
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PSG wirft den FC Bayern aus der Champions League
Dass der Spanier gönnerhaft und in bester Laune war, kam nicht überraschend. Schließlich hatte seine Mannschaft beim Rückspiel gegen die Bayern in der Allianz Arena eine reife Vorstellung gezeigt und war dank eines 1:1 nach dem irren 5:4 im Hinspiel vor gut einer Woche in das Finale eingezogen.
Enrique sprach von einem "sehr intensiven Spiel" und führte aus: "Die Abwehr war besser als der Angriff. Es ist so positiv, dass wir diesen Charakter gegen eine Mannschaft wie Bayern gezeigt haben. (…) In zwei Tagen feiere ich meinen Geburtstag und ich bin so glücklich. Wir sind eine Runde weiter und stehen im Finale der Champions League. Genau diese Art von Geschenken wollen wir unseren Fans machen."
Das Endspiel der Königsklasse steigt am 30. Mai in der Puskas Arena von Budapest. PSG trifft dann auf Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal und hat die Chance, als zweiter Klub nach Real Madrid den Titel in Europas größtem Klubwettbewerb zu verteidigen.