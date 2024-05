Das 1:0 des BVB gegen PSG sieht Jamie Carragher mitten unter den Dortmunder Fans. Anschließend ringt er Jadon Sancho ein Versprechen ab.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat das 1:0 des BVB gegen PSG in der Champions League am Mittwochabend in der gelben Wand mitten unter den Dortmunder Fans miterlebt. Der ehemalige englische Nationalspieler zeigte sich danach nicht nur begeistert, sondern womöglich auch ein wenig angetrunken - und rang Jadon Sancho im Anschluss ein Versprechen ab.