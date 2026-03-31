Newcastle United hat mit einem ungewöhnlichen Finanzmanöver seine wirtschaftliche Lage deutlich verbessert und einen drohenden Rekordverlust abgewendet. Der Klub, für den auch der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade spielt, verkaufte sein traditionsreiches Stadion St. James' Park samt umliegender Flächen - allerdings innerhalb der eigenen Eigentümerstruktur.
Millionen-Coup! Newcastle United verkauft sein Stadion - an sich selbst
Wie unter anderem The Athletic berichtet, wurde das Stadion an eine Gesellschaft übertragen, die ebenfalls zum Netzwerk des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) gehört, dem Mehrheitseigentümer des Vereins. Im Anschluss wurde die Arena langfristig zurück an Newcastle vermietet. Der Klub ist damit formal zum Mieter seiner eigenen Heimstätte geworden.
Der Deal hatte vor allem bilanziell enorme Auswirkungen: Durch den Verkauf erzielte Newcastle einen Sonderertrag von rund 153 Millionen Euro. Dadurch konnte für die Saison 2024/25 ein deutlicher Vorsteuergewinn ausgewiesen werden, während ohne diese Maßnahme ein Verlust von weit über 117 Millionen Euro im Raum gestanden hätte. Laut The Athletic hätte der Klub damit sogar gegen die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League verstoßen können.
Aus der Vereinsführung heißt es jedoch, dass es sich nicht primär um einen Trick zur Umgehung von Finanzregeln handle. Vielmehr diene die Auslagerung dazu, die Immobilienwerte neu zu strukturieren und den Klub besser für die Zukunft aufzustellen - etwa im Hinblick auf eine Modernisierung des St. James' Park oder sogar einen möglichen Stadionneubau.
Trainer unter Druck: Zukunft von Eddie Howe offen
Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass die Eigentümer eine weitreichende Infrastrukturentscheidung vorbereiten. Die neue Struktur könnte die Finanzierung entsprechender Projekte erleichtern und dem Verein mehr Flexibilität verschaffen.
Die Auswirkungen auf den sportlichen Spielraum bleiben jedoch begrenzt. Während die Maßnahme innerhalb der Premier-League-Regularien kurzfristig Entlastung bringt, erkennen strengere UEFA-Vorschriften solche internen Verkäufe nicht als Gewinn an. Entsprechend bleibt die finanzielle Lage im europäischen Kontext angespannt.
Parallel dazu könnte auch sportlich Bewegung in den Klub kommen. Wie Sky Sports in England berichtet, sind Veränderungen im Kader nicht ausgeschlossen, zudem steht Trainer Eddie Howe zunehmend unter Druck. Newcastle United steht damit vor einer richtungsweisenden Phase - wirtschaftlich wie sportlich.
Der Spielplan von Newcastle United:
• 12.04., 15 Uhr: Crystal Palace - Newcastle United
• 18.04., 16 Uhr: Newcastle United - AFC Bournemouth
• 25.04., 18:30 Uhr: FC Arsenal - Newcastle United
• 02.05., 16 Uhr: Newcastle United - Brighton & Hove Albion