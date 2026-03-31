Millionen-Coup! Newcastle United verkauft sein Stadion - an sich selbst

Wie unter anderem The Athletic berichtet, wurde das Stadion an eine Gesellschaft übertragen, die ebenfalls zum Netzwerk des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) gehört, dem Mehrheitseigentümer des Vereins. Im Anschluss wurde die Arena langfristig zurück an Newcastle vermietet. Der Klub ist damit formal zum Mieter seiner eigenen Heimstätte geworden.

Der Deal hatte vor allem bilanziell enorme Auswirkungen: Durch den Verkauf erzielte Newcastle einen Sonderertrag von rund 153 Millionen Euro. Dadurch konnte für die Saison 2024/25 ein deutlicher Vorsteuergewinn ausgewiesen werden, während ohne diese Maßnahme ein Verlust von weit über 117 Millionen Euro im Raum gestanden hätte. Laut The Athletic hätte der Klub damit sogar gegen die Profit- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League verstoßen können.

Aus der Vereinsführung heißt es jedoch, dass es sich nicht primär um einen Trick zur Umgehung von Finanzregeln handle. Vielmehr diene die Auslagerung dazu, die Immobilienwerte neu zu strukturieren und den Klub besser für die Zukunft aufzustellen - etwa im Hinblick auf eine Modernisierung des St. James' Park oder sogar einen möglichen Stadionneubau.