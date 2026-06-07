"Mein Handgeld war eine Kiste Bier": BVB-Legende lässt sich über Kennet Eichhorn aus

Zum Hintergrund: Eichhorn, Mittelfeldjuwel von Zweitligist Hertha BSC, soll im Falle eines Transfers ein Handgeld in Höhe von satten zehn Millionen Euro haben wollen. Neben dem BVB sollen weitere Topklubs wie der FC Bayern München und Manchester City an dem 16-jährigen Berliner interessiert sein.

"Das ist ja einfach nur noch krank", wunderte sich Fußballkommentator Cornelius Küpper, der mit Großkreutz gemeinsam den Podcast Viertelstunde Fußball betreibt. "Dass der Fußball sich in diese Richtung entwickelt, dass ein 16-Jähriger, der noch nichts auf höchster Bühne bewiesen hat, 10 Millionen Euro auf die Hand bekommt, das ist, finde ich, Wahnsinn", so Küpper weiter.

"Wahnsinn, ne?", stimmte Großkreutz ihm zu und beklagte: "Heutzutage musst du nur ein paar gute Spiele machen – dann drehen alle durch." Der 37-Jährige, 2011 und 2012 deutscher Meister mit dem BVB, erinnerte sich zurück an seinen eigenen Wechsel zur Borussia: "Ich habe kein Handgeld bekommen und trotzdem richtig viele Scorerpunkte gehabt und war wirklich richtig gut in der zweiten Liga. Lieber BVB, könnt ihr das bitte noch einmal nachreichen?", forderte er augenzwinkernd eine Nachverhandlung.