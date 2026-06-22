Wechselt Kylian Mbappe in die USA? David Beckham buhlt laut Aussagen des Stars von Real Madrid auf Frankreichs Pressekonferenz um die Dienste des Angreifers. Mbappe bestätigte die Avancen des Ex-Profis, der mittlerweile als umtriebiger Mitbesitzer des US-Klubs Inter Miami aktiv ist, überraschend offen vor den versammelten Medienvertretern. "Er hat mich bereits mehrfach darauf angesprochen", sagte der Angreifer.
"Mehrfach angesprochen": David Beckham plant offenbar Transfer von Superstar von Real Madrid
Ein sofortiger Abschied aus Europa steht für Mbappe zwar nicht auf der Agenda, ein klares Dementi sieht allerdings auch wieder anders aus. Angesprochen auf ein potenzielles Engagement in der MLS gab sich der Franzose schmallippig. Er möge die Kultur, sagte Mbappe und gab auf Nachfrage lediglich an: "Ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages."
Bei der WM sorgte Mbappe zuletzt sportlich für Schlagzeilen. Im ersten Gruppenspiel Frankreichs ist er zum Rekordtorschützen der Nationalmannschaft aufgestiegen. Im ersten Gruppenspiel gegen Senegal erzielte der Stürmer zunächst sein 57. Tor im Nationaltrikot und zog dadurch mit Olivier Giroud gleich. In der Nachspielzeit sorgte er mit einem Distanzschuss zum 3:1 für die Entscheidung - sein 58. Tor für die Equipe Tricolore.
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Mbappe erzielt Rekordtor für Frankreich
Während Giroud für die Bestmarke 137 Einsätze benötigte, erzielte Mbappe sein Rekordtor bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.
Aus mehreren Gründen ist Mbappe in der Heimat und auch bei Real trotz seiner herausragenden sportlichen Leistungen eine Reizfigur. Zuletzt ging eine von Real-Fans gestartete Petition durch die Decke, die den Abschied des Superstars forderte.
Erst kürzlich hat er angebliche Politikambitionen für die Zeit nach seiner Karriere dementiert. Das wurde auch deshalb gemutmaßt, weil der 27-Jährige häufig zu politischen Themen in seinem Heimatland Stellung nimmt und unter anderem deutlich Position gegen rechte Politik einnimmt.
Mbappe mit wechselhafter Zeit bei Real Madrid
Mbappe erlebte bei Real zuletzt eine Saison voller Widersprüche, in der seine individuellen Leistungen in krassem Gegensatz zum kollektiven Scheitern seiner Mannschaft standen. Zwar wurde er nach einer überaus erfolgreichen persönlichen Saison zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Saison Reals gekürt, doch wurden seine Torerfolge stark von den Unruhen rund um das Santiago Bernabeu überschattet, wo die Fans ihre Frustration angesichts einer weiteren Saison ohne Titel auf ihre eigenen Stars richteten.
Die individuelle Dominanz des Franzosen bleibt unbestritten: Mit 25 Treffern wurde er Torschützenkönig in LaLiga und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh. Insgesamt konnte Mbappe in 44 Spielen 42 Tore und sieben Vorlagen verbuchen. Seit seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain hat er in 103 Einsätzen 86 Treffer und zwölf Assists beigesteuert.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.