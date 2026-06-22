"Mehrfach angesprochen": David Beckham plant offenbar Transfer von Superstar von Real Madrid

Ein sofortiger Abschied aus Europa steht für Mbappe zwar nicht auf der Agenda, ein klares Dementi sieht allerdings auch wieder anders aus. Angesprochen auf ein potenzielles Engagement in der MLS gab sich der Franzose schmallippig. Er möge die Kultur, sagte Mbappe und gab auf Nachfrage lediglich an: "Ich weiß es nicht. Vielleicht eines Tages."

Bei der WM sorgte Mbappe zuletzt sportlich für Schlagzeilen. Im ersten Gruppenspiel Frankreichs ist er zum Rekordtorschützen der Nationalmannschaft aufgestiegen. Im ersten Gruppenspiel gegen Senegal erzielte der Stürmer zunächst sein 57. Tor im Nationaltrikot und zog dadurch mit Olivier Giroud gleich. In der Nachspielzeit sorgte er mit einem Distanzschuss zum 3:1 für die Entscheidung - sein 58. Tor für die Equipe Tricolore.