"Es tut mir Leid, aber er will kein Gespräch mit dir" - Ehemaliger BVB-Trainer ließ Matthias Ginter eiskalt abblitzen

"Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft wollte ich wissen, ob ich eine Chance habe auf einen Stammplatz. Deswegen habe ich Michael Zorc nach der Nummer von Peter Bosz gefragt", erinnert sich Ginter. "Ich war damals in Russland. Er hat mir dann eine Nachricht geschickt und gesagt: 'Matze, es tut mir Leid. Aber er will kein Gespräch mit dir.' Das war dann schon sehr krass."

Der Verteidiger war 2014 zum BVB gewechselt, pendelte zunächst zwischen Startelf und Bank hin und her und hatte sich schließlich unter Thomas Tuchel einen Stammplatz als rechter Part der Viererkette erarbeitet: "Ich wollte wissen, wie meine Rolle ist. Ich war bereit, um meinen Platz zu kämpfen und diesen dann auch zu verteidigen. Es kamen zwei neue Spieler, es war ein Jahr vor der WM - ich wollte wissen, wie meine Chancen sind", so Ginter.