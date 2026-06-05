Manuel Neuer verpasst auch die WM-Generalprobe

"Wir haben uns entschieden, kein Risiko einzugehen. In Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag und betonte: "Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness." Zuvor hatte Neuer auch im Abschlusstraining gefehlt.

Sollte Neuer bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao fit werden, würde er einen Kaltstart hinlegen. Der 40-Jährige hatte schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst. Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).