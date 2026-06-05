Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der Nationalmannschaft verzögert sich weiter.
Manuel Neuer verpasst auch die WM-Generalprobe
"Wir haben uns entschieden, kein Risiko einzugehen. In Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag und betonte: "Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness." Zuvor hatte Neuer auch im Abschlusstraining gefehlt.
Sollte Neuer bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao fit werden, würde er einen Kaltstart hinlegen. Der 40-Jährige hatte schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst. Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der Heim-EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).
Alle anderen DFB-Spieler sind fit
Damit dürfte am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut der von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.
Außer Neuer nahmen am Freitagvormittag (Ortszeit) alle Spieler am Abschlusstraining teil, zu den Zuschauern gehörte unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf.