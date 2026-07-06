"Man darf kein Risiko eingehen": FC Bayerns Alphonso Davies verrät, warum er bei Kanada im WM-Achtelfinale fehlte

Davies hatte wegen einer Oberschenkelverletzung bereits die drei Gruppenspiele Kanadas verletzt verpasst. Im Sechzehntelfinale gegen Südafrika wurde er in der Schlussphase eingewechselt und stand eine Viertelstunde lang auf dem Platz. Danach spürte der Linksverteidiger wieder etwas in seinem Oberschenkel. Eine MRT-Untersuchung lieferte keinen Befund, doch Davies verzichtete lieber auf einen weiteren Einsatz für sein Land. "Er hat kein Vertrauen in seinen Oberschenkel gehabt", sagte Coach Jesse Marsch bei TSN.