"Kurz vor einer Einigung": Beim FC Liverpool stehen langwierige Verhandlungen vor dem Abschluss

Der französische Nationalspieler erklärte nach dem 2:1-Erfolg der Reds im Merseyside-Derby gegen den Erzrivalen FC Everton am Sonntag: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung."

Die Verhandlungen zwischen Konate, dessen Arbeitspapier in diesem Sommer ausläuft, und den Reds laufen mittlerweile seit rund einem Jahr. Zwischenzeitlich sah es eher nach einem ablösefreien Abgang des ehemaligen Leipzigers nach dieser Saison aus. Mehrfach wurde ihm nachgesagt, bereits eine Einigung mit Spaniens Rekordmeister Real Madrid erzielt zu haben.

Die Gespräche mit den Blancos jedoch sollen seit dem vergangenen November ruhen, sodass es nun die entscheidenden Fortschritte mit seinem aktuellen Klub gegeben habe. Konate sagte dazu: "Ich glaube, jeder hat sich das seit langer Zeit gewünscht und wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran."

Vor zwei Wochen berichtete L'Equipe, dass es eine grundsätzliche Einigung zwischen Konate und Vertretern des LFC gebe, "nur noch Details" gelte es zu klären.