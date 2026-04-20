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Falko Blöding

"Kurz vor einer Einigung": Beim FC Liverpool stehen langwierige Verhandlungen vor dem Abschluss

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Ibrahima Konaté

Der LFC kann wohl auch in den kommenden Jahren auf einen Abwehrspieler bauen, bei dem die Zeichen schon auf Trennung standen.

Die monatelangen Verhandlungen zwischen Innenverteidiger Ibrahima Konate und dem FC Liverpool stehen doch noch vor einem erfolgreichen Abschluss.

  • Der französische Nationalspieler erklärte nach dem 2:1-Erfolg der Reds im Merseyside-Derby gegen den Erzrivalen FC Everton am Sonntag: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung."

    Die Verhandlungen zwischen Konate, dessen Arbeitspapier in diesem Sommer ausläuft, und den Reds laufen mittlerweile seit rund einem Jahr. Zwischenzeitlich sah es eher nach einem ablösefreien Abgang des ehemaligen Leipzigers nach dieser Saison aus. Mehrfach wurde ihm nachgesagt, bereits eine Einigung mit Spaniens Rekordmeister Real Madrid erzielt zu haben.

    Die Gespräche mit den Blancos jedoch sollen seit dem vergangenen November ruhen, sodass es nun die entscheidenden Fortschritte mit seinem aktuellen Klub gegeben habe. Konate sagte dazu: "Ich glaube, jeder hat sich das seit langer Zeit gewünscht und wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran."

    Vor zwei Wochen berichtete L'Equipe, dass es eine grundsätzliche Einigung zwischen Konate und Vertretern des LFC gebe, "nur noch Details" gelte es zu klären.

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  • KonateGetty Images

    Ibrahima Konates Leistungen schwanken in dieser Saison

    Konate spielt seit 2021 für die Reds, damals war er für eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro von Bundesligist RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. In der laufenden Saison gehörte er unter Trainer Arne Slot stets zum Stammpersonal, wenngleich seine Leistungen ziemlich schwankend waren.

    Regelmäßig bekam der Partner von Kapitän Virgil van Dijk in Liverpools Defensivzentrale von Ex-Profi Jamie Carragher sein Fett weg. So ätzte der CL-Sieger von 2005 kürzlich nach der Niederlage in Paris gegen PSG (0:2) bei CBS, Konate begehe "in jedem Spiel einen Fehler". Im vergangenen Spätsommer hatte Carragher nach einem 4:2 zum Saisonauftakt gegen Bournemouth bei Sky Sports gepoltert: "Was macht Konate denn bitte da? Oh mein Gott, das ist ja absolut schockierend, was er heute Abend hier zeigt. Er ist völlig durcheinander."

  • Die Rekordtransfers des FC Liverpool

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle United2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer Leverkusen2025125 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht Frankfurt202595 Millionen Euro
    Darwin NunezAngriffBenfica202285 Millionen Euro
    Virgil van DijkAbwehrFC Southampton201884,65 Millionen Euro
    Alisson BeckerTorAS Rom201872,5 Millionen Euro
    Dominik SzoboszlaiMittelfeldRB Leipzig202370 Millionen Euro
    Naby KeitaMittelfeldRB Leipzig201860 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Porto202249 Millionen Euro
    Milos KerkezAbwehrAFC Bournemouth202546,9 Millionen Euro
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