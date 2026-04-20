Die monatelangen Verhandlungen zwischen Innenverteidiger Ibrahima Konate und dem FC Liverpool stehen doch noch vor einem erfolgreichen Abschluss.
"Kurz vor einer Einigung": Beim FC Liverpool stehen langwierige Verhandlungen vor dem Abschluss
Der französische Nationalspieler erklärte nach dem 2:1-Erfolg der Reds im Merseyside-Derby gegen den Erzrivalen FC Everton am Sonntag: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung."
Die Verhandlungen zwischen Konate, dessen Arbeitspapier in diesem Sommer ausläuft, und den Reds laufen mittlerweile seit rund einem Jahr. Zwischenzeitlich sah es eher nach einem ablösefreien Abgang des ehemaligen Leipzigers nach dieser Saison aus. Mehrfach wurde ihm nachgesagt, bereits eine Einigung mit Spaniens Rekordmeister Real Madrid erzielt zu haben.
Die Gespräche mit den Blancos jedoch sollen seit dem vergangenen November ruhen, sodass es nun die entscheidenden Fortschritte mit seinem aktuellen Klub gegeben habe. Konate sagte dazu: "Ich glaube, jeder hat sich das seit langer Zeit gewünscht und wir sind auf einem guten Weg. Es geht voran."
Vor zwei Wochen berichtete L'Equipe, dass es eine grundsätzliche Einigung zwischen Konate und Vertretern des LFC gebe, "nur noch Details" gelte es zu klären.
- Getty Images
Ibrahima Konates Leistungen schwanken in dieser Saison
Konate spielt seit 2021 für die Reds, damals war er für eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro von Bundesligist RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. In der laufenden Saison gehörte er unter Trainer Arne Slot stets zum Stammpersonal, wenngleich seine Leistungen ziemlich schwankend waren.
Regelmäßig bekam der Partner von Kapitän Virgil van Dijk in Liverpools Defensivzentrale von Ex-Profi Jamie Carragher sein Fett weg. So ätzte der CL-Sieger von 2005 kürzlich nach der Niederlage in Paris gegen PSG (0:2) bei CBS, Konate begehe "in jedem Spiel einen Fehler". Im vergangenen Spätsommer hatte Carragher nach einem 4:2 zum Saisonauftakt gegen Bournemouth bei Sky Sports gepoltert: "Was macht Konate denn bitte da? Oh mein Gott, das ist ja absolut schockierend, was er heute Abend hier zeigt. Er ist völlig durcheinander."
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Aleksander Isak Angriff Newcastle United 2025 145 Millionen Euro Florian Wirtz Mittelfeld Bayer Leverkusen 2025 125 Millionen Euro Hugo Ekitike Angriff Eintracht Frankfurt 2025 95 Millionen Euro Darwin Nunez Angriff Benfica 2022 85 Millionen Euro Virgil van Dijk Abwehr FC Southampton 2018 84,65 Millionen Euro Alisson Becker Tor AS Rom 2018 72,5 Millionen Euro Dominik Szoboszlai Mittelfeld RB Leipzig 2023 70 Millionen Euro Naby Keita Mittelfeld RB Leipzig 2018 60 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Porto 2022 49 Millionen Euro Milos Kerkez Abwehr AFC Bournemouth 2025 46,9 Millionen Euro