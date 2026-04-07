Auch der FC Bayern München und Real Madrid waren wohl an ihm interessiert! Defensivstar steht beim FC Liverpool vor Vertragsverlängerung

Für wie lange Konate bei den Reds unterschreiben wird, geht aus dem Bericht nicht hervor, zumindest scheint es aber gewiss, dass Liverpool einem ablösefreien Abgang seines Defensivstars zuvorkommt. Schließlich hätte der 26-Jährige den PL-Klub aufgrund seines nach Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers ablösefrei verlassen können.

Im Falle einer Verlängerung würden auch die zahlreichen europäischen Spitzenvereine abblitzen, denen in den zurückliegenden Monaten Interesse an einer Verpflichtung Konates nachgesagt wurde. Allen voran Real Madrid soll den Innenverteidiger ganz oben auf der Wunschliste gehabt haben.

Bei den Königlichen könnten im Sommer mit David Alaba und Antonio Rüdiger zwei langjährige Defensivstützen wegbrechen. Ein Abgang des Österreichers gilt in Folge seines Vertragsendes als nahezu sicher, beim deutschen Nationalspieler, dessen Kontrakt ebenfalls ausläuft, ist die Zukunft noch ungewiss.