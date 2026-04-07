Wie die französische Zeitung L'Equipe schreibt, sollen die Gespräche zwischen Klub und Spieler in den vergangenen Wochen deutlich intensiviert worden sein. Mittlerweile sei man von einer Einigung nicht mehr weit entfernt, nur noch letzte Details wären zu klären.
Auch der FC Bayern München und Real Madrid waren wohl an ihm interessiert! Defensivstar steht beim FC Liverpool vor Vertragsverlängerung
Für wie lange Konate bei den Reds unterschreiben wird, geht aus dem Bericht nicht hervor, zumindest scheint es aber gewiss, dass Liverpool einem ablösefreien Abgang seines Defensivstars zuvorkommt. Schließlich hätte der 26-Jährige den PL-Klub aufgrund seines nach Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers ablösefrei verlassen können.
Im Falle einer Verlängerung würden auch die zahlreichen europäischen Spitzenvereine abblitzen, denen in den zurückliegenden Monaten Interesse an einer Verpflichtung Konates nachgesagt wurde. Allen voran Real Madrid soll den Innenverteidiger ganz oben auf der Wunschliste gehabt haben.
Bei den Königlichen könnten im Sommer mit David Alaba und Antonio Rüdiger zwei langjährige Defensivstützen wegbrechen. Ein Abgang des Österreichers gilt in Folge seines Vertragsendes als nahezu sicher, beim deutschen Nationalspieler, dessen Kontrakt ebenfalls ausläuft, ist die Zukunft noch ungewiss.
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Bayern wollte Konate wohl als Ersatz für Upamecano
Zwischenzeitlich soll auch der FC Bayern München bei Konate in der Verlosung gewesen sein, um einem drohenden Abgang von Abwehrboss Dayot Upamecano vorzubeugen. Mittlerweile hat der Franzose seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister jedoch verlängert.
Konate spielt seit 2021 für die Reds, damals war er für eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro von RB Leipzig aus nach Liverpool gewechselt. In der laufenden Saison gehörte er unter Trainer Arne Slot stets zum Stammpersonal - in wettbewerbsübergreifend 42 Spielen stehen zwei Tore zu Buche.
Ibrahima Konate beim FC Liverpool: Leistungsdaten 2025/26
Wettbewerb
Spiele
Tore
Gelbe Karten
Premier League
29
1
6
Champions League
8
1
-
FA Cup
4
-
1
Community Shield
1
-
1