Kollaps vor der WM: Christian Eriksen bricht erneut während eines Testspiels zusammen

TV-Bilder zeigten, wie Eriksen sich mit beiden Händen an die Brust fasste und auf den Rasen sank. Medizinisches Personal rannte sofort auf das Feld. Die Spieler bildeten bei der Behandlung des Kapitäns einen Sichtschutz. Nachdem sich Eriksen nicht mehr auf dem Feld befand, bildeten Dänen und Ukrainer gemeinsam Arm in Arm einen Kreis.

Eriksen, gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der Bundesliga abgestiegen, hatte fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor am 12. Juni 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt. "Fünf Minuten lang war ich tot", sagte Eriksen später in einem Interview.

Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben. Dies durfte aus (sport-)juristischen Gründen allerdings nicht in Italien geschehen, wo er bei Inter Mailand unter Vertrag gestanden hatte.

Eriksen, der weiter für das Nationalteam spielte, kam schließlich über den FC Brentford und Manchester United im September 2025 nach Wolfsburg. Dort hatte er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.