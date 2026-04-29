Newcastle Uniteds Angreifer Anthony Gordon gilt als heißer Transferkandidat beim FC Bayern. Magpies-Legende Alan Shearer ist skeptisch.
Knallhartes Urteil zu Anthony Gordon und den Bayern: "Er würde es nicht in diese Mannschaft schaffen"
Shearer, Rekordtorschütze der Premier League und eine Ikone in Newcastle, kommentierte das Halbfinalhinspiel der Champions League zwischen PSG und den Bayern am Dienstagabend bei Amazon Prime. Während des spektakulären 5:4-Erfolgs des Titelverteidigers im Parc des Princes war auch Gordons Zukunft kurz ein Thema.
Kommentator Jon Champion leitete mit Blick auf die Roten ein: "Wenn wir den Berichten Glauben schenken, dann sind sie nicht ganz zufrieden mit ihren vier da vorne drin und sie wollen Anthony Gordon."
Shearer grätschte sofort rein und entgegnete bestimmt: "Er würde es nicht in diese Mannschaft schaffen!"
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Anthony Gordon soll eine neue Herausforderung suchen
Eine steile These ist dies aber nicht unbedingt, schließlich haben Bayerns drei Top-Angreifer Luis Diaz, Harry Kane und Michael Olise gemeinsam mittlerweile die Marke von 100 Pflichtspieltoren in dieser Saison geknackt. Etwas, das zuletzt dem legendären MSN-Trio mit Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar beim FC Barcelona in der Saison 2016/17 gelang.
Die Bayern sind angeblich auf der Suche nach einem Backup für Linksaußen Diaz. The Athletic schreibt, Leipzigs Yan Diomande sei ursprünglich der Wunschkandidat gewesen, allerdings koste der 19 Jahre alte Ivorer eine zu hohe Ablöse. Gordon gilt mittlerweile als heißeste Spur. Die Sport Bild berichtet in dieser Woche, Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler sei bereits zu Verhandlungen in München gewesen und Kane habe mit seinem Landsmann gesprochen, um diesem einen Wechsel an die Isar schmackhaft zu machen.
Gordon selbst hat sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert. Der Telegraph berichtete unlängst allerdings, dass sich unter den Verantwortlichen der Magpies der Eindruck verfestige, Gordon strebe im Sommer einen Wechsel an, um sich eine neue Herausforderung zu suchen.
Alan Shearers klare Botschaft dazu vor einigen Tagen in der Sun: "Ich weiß nicht wie Anthony Gordon darüber denkt, aber ich sage immer: Wenn jemand nicht hier sein will, muss man ihn rausschmeißen."
Wechsel zum FC Bayern? Die Ablöse könnte bei Anthony Gordon ein Problem werden
Der 25-Jährige steht in Newcastle noch bis 2023 unter Vertrag, gilt allerdings nicht als unverkäuflich. Vor allem nicht, da die Mannschaft von DFB-Stürmer Nick Woltemade eine enttäuschende Saison spielt, den internationalen Wettbewerb verpassen wird und aus wirtschaftlichen Gründen womöglich mindestens einen großen Namen verkaufen muss.
Allerdings sollen die Verantwortlichen der Engländer und des FCB bei ihren möglichen Ablösevorstellungen weit auseinanderliegen, wenngleich es angeblich noch keine konkreten Gespräche darüber gab. Die Münchener wollen laut Berichten zwischen 50 und 60 Millionen Euro zahlen, Newcastle stelle sich derweil umgerechnet 86 Millionen Euro vor.
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Anthony Gordons Leistungsdaten für Newcastle United in dieser Saison
- Einsätze: 46
- Tore: 17
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 4
- Platzverweise: 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.