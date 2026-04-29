Knallhartes Urteil zu Anthony Gordon und den Bayern: "Er würde es nicht in diese Mannschaft schaffen"

Shearer, Rekordtorschütze der Premier League und eine Ikone in Newcastle, kommentierte das Halbfinalhinspiel der Champions League zwischen PSG und den Bayern am Dienstagabend bei Amazon Prime. Während des spektakulären 5:4-Erfolgs des Titelverteidigers im Parc des Princes war auch Gordons Zukunft kurz ein Thema.

Kommentator Jon Champion leitete mit Blick auf die Roten ein: "Wenn wir den Berichten Glauben schenken, dann sind sie nicht ganz zufrieden mit ihren vier da vorne drin und sie wollen Anthony Gordon."

Shearer grätschte sofort rein und entgegnete bestimmt: "Er würde es nicht in diese Mannschaft schaffen!"