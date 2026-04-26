Kein ablösefreier Wechsel im Sommer: Real Madrid wohl mit Absage für Mittelfeld-Star

Demnach will Silva nach seinem bereits feststehenden Abschied von City am Saisonende weiterhin auf allerhöchstem Niveau spielen. Real sei dabei einer der Vereine, die Mendes derzeit von einer Verpflichtung des 31-Jährigen überzeugen wolle.

Neben seiner enormen Erfahrung und der weiterhin großen sportlichen Qualität wird Silva umso interessanter, da sein Vertrag bei City Ende Juni ausläuft und er daher ablösefrei zu haben ist. Auch Reals Erzrivale FC Barcelona wurde zuletzt bereits mit dem portugiesischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Bei Real besteht jedoch laut As kein Bedarf, Silva unter Vertrag zu nehmen. Der spanischen Zeitung zufolge schätzen die Madrilenen dessen fußballerische Fähigkeiten zwar sehr, allerdings passe er nicht in das Profil, das man im Bernabeu für das kommende Transferfenster im Auge habe. Daher soll Mendes von Real umgehend eine Absage erhalten haben.