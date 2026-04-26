Kein ablösefreier Wechsel im Sommer: Real Madrid wohl mit Absage für Mittelfeld-Star

Zieht es Bernardo Silva, Mittelfeldspieler von Manchester City, diesen Sommer möglicherweise zu Real Madrid?
Einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge hat Silva-Berater Jorge Mendes den Portugiesen jedenfalls bei den Königlichen angeboten.
Zieht es Bernardo Silva, Mittelfeldspieler von Manchester City, diesen Sommer möglicherweise zu Real Madrid?
Einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge hat Silva-Berater Jorge Mendes den Portugiesen jedenfalls bei den Königlichen angeboten.
Demnach will Silva nach seinem bereits feststehenden Abschied von City am Saisonende weiterhin auf allerhöchstem Niveau spielen. Real sei dabei einer der Vereine, die Mendes derzeit von einer Verpflichtung des 31-Jährigen überzeugen wolle.
Neben seiner enormen Erfahrung und der weiterhin großen sportlichen Qualität wird Silva umso interessanter, da sein Vertrag bei City Ende Juni ausläuft und er daher ablösefrei zu haben ist. Auch Reals Erzrivale FC Barcelona wurde zuletzt bereits mit dem portugiesischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.
Bei Real besteht jedoch laut As kein Bedarf, Silva unter Vertrag zu nehmen. Der spanischen Zeitung zufolge schätzen die Madrilenen dessen fußballerische Fähigkeiten zwar sehr, allerdings passe er nicht in das Profil, das man im Bernabeu für das kommende Transferfenster im Auge habe. Daher soll Mendes von Real umgehend eine Absage erhalten haben.
Zwar ist die Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers eine der Transferprioritäten Reals für den Sommer. Allerdings suchen die Königlichen dabei eher einen Typ Sechser, der defensiver orientiert ist als Silva. Dessen City-Teamkollege Rodri soll Reals Wunschkandidat sein, würde aber ziemlich teuer werden. Im Gegensatz zu Silva hat der Spanier noch ein Jahr Restvertrag in Manchester.
Wo Silva seine Karriere fortsetzt, bleibt indes vollkommen offen. Juventus Turin wird hartnäckig Interesse an dem Portugiesen nachgesagt, auch eine romantische Rückkehr zu Jugendklub Benfica ist immer wieder Thema.
2017 war Silva für 50 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco nach Manchester gewechselt und prägte bei City eine erfolgreiche Ära inklusive Champions-League-Triumph 2023 und sechs englischen Meistertiteln entscheidend mit. Auch in der laufenden Saison ist der Kapitän weiterhin meist Stammkraft, bis dato kam er in wettbewerbsübergreifend 47 Einsätzen auf drei Tore und fünf Assists.
Nur allzu gerne würde sich Silva mit zwei weiteren Titeln aus Manchester verabschieden, nachdem City den EFL-Cup Ende März schon gewonnen hat. In der Premier League schnappte man dem FC Arsenal jüngst erstmals seit langem die Tabellenspitze weg, seit dem 1:0 gegen Newcastle am Samstagabend sind die Gunners bei einem Spiel und drei Punkten mehr vorübergehend wieder vor City. Im FA-Cup war die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola derweil durch ein 2:1 gegen Southampton am Samstag ins Finale eingezogen.
Einsätze
454
Tore
76
Assists
77