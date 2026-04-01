Karim Adeyemi könnte zu Geld gemacht werden: Transferbudget des BVB enthüllt

Der wahrscheinlichste Kandidat für einen Verkauf soll demnach Karim Adeyemi sein. Obwohl diesem eine Vertragsverlängerung angeboten wurde, hat sich die Stimmung innerhalb des Vereins angeblich gewandelt. In jüngsten internen Besprechungen hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass Adeyemi aus sportlicher Sicht ersetzbar ist.

Auch Adeyemi hat bislang wenig Neigung gezeigt, seinen Vertrag zu verlängern. Er strebt einen Wechsel in die Premier League an. Angesichts der Vertragslage könnte sich bei ihm die Ablösesumme auf rund 50 Millionen Euro belaufen, heißt es.