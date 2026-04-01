Sollte Borussia Dortmund im kommenden Sommer keine Spielerverkäufe tätigen, verfügt man über ein Transferbudget von 25 Millionen Euro. Das berichtet die Sport Bild.
Karim Adeyemi könnte zu Geld gemacht werden: Transferbudget des BVB enthüllt
Tage von Karim Adeyemi beim BVB gezählt?
Der wahrscheinlichste Kandidat für einen Verkauf soll demnach Karim Adeyemi sein. Obwohl diesem eine Vertragsverlängerung angeboten wurde, hat sich die Stimmung innerhalb des Vereins angeblich gewandelt. In jüngsten internen Besprechungen hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass Adeyemi aus sportlicher Sicht ersetzbar ist.
Auch Adeyemi hat bislang wenig Neigung gezeigt, seinen Vertrag zu verlängern. Er strebt einen Wechsel in die Premier League an. Angesichts der Vertragslage könnte sich bei ihm die Ablösesumme auf rund 50 Millionen Euro belaufen, heißt es.
- Getty Images Sport
BVB hat mehrere Baustellen zu schließen
Geld, das der BVB für echte Verstärkungen wohl auch dringend benötigt. Laut der Sport Bild sollen zwei Spieler verpflichtet werden, die das Team von Trainer Niko Kovac auf Anhieb verbessern. Auch die Kaderbreite soll mit ein oder zwei Transfers nochmal verbessert werden.
Die Verpflichtungen der beiden Youngster Kaua Prates (17, Linksverteidiger) und Justin Lerma (17, offensives Mittelfeld) stehen bereits fest. Der neue Sportdirekter Nils-Ole Book hat aber durchaus noch Baustellen zu schließen. Vor allem im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung herrscht Handlungsbedarf. Sollte Adeyemi gehen, bräuchte es auch noch mindestens einen weiteren Offensivspieler.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)