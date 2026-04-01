Goal.com
Live
AdeyemiGetty Images
GOAL

Karim Adeyemi könnte zu Geld gemacht werden: Transferbudget des BVB enthüllt

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund

Auf große Shoppingtour kann der BVB im Sommer offenbar nicht gehen. Es sei denn, einer der Leistungsträger wird zu Geld gemacht.

Sollte Borussia Dortmund im kommenden Sommer keine Spielerverkäufe tätigen, verfügt man über ein Transferbudget von 25 Millionen Euro. Das berichtet die Sport Bild.

  • Tage von Karim Adeyemi beim BVB gezählt?

    Der wahrscheinlichste Kandidat für einen Verkauf soll demnach Karim Adeyemi sein. Obwohl diesem eine Vertragsverlängerung angeboten wurde, hat sich die Stimmung innerhalb des Vereins angeblich gewandelt. In jüngsten internen Besprechungen hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass Adeyemi aus sportlicher Sicht ersetzbar ist.

    Auch Adeyemi hat bislang wenig Neigung gezeigt, seinen Vertrag zu verlängern. Er strebt einen Wechsel in die Premier League an. Angesichts der Vertragslage könnte sich bei ihm die Ablösesumme auf rund 50 Millionen Euro belaufen, heißt es.

    • Werbung
  • Holstein Kiel v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    BVB hat mehrere Baustellen zu schließen

    Geld, das der BVB für echte Verstärkungen wohl auch dringend benötigt. Laut der Sport Bild sollen zwei Spieler verpflichtet werden, die das Team von Trainer Niko Kovac auf Anhieb verbessern. Auch die Kaderbreite soll mit ein oder zwei Transfers nochmal verbessert werden. 

    Die Verpflichtungen der beiden Youngster Kaua Prates (17, Linksverteidiger) und Justin Lerma (17, offensives Mittelfeld) stehen bereits fest. Der neue Sportdirekter Nils-Ole Book hat aber durchaus noch Baustellen zu schließen. Vor allem im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung herrscht Handlungsbedarf. Sollte Adeyemi gehen, bräuchte es auch noch mindestens einen weiteren Offensivspieler. 

  • BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

    TerminSpiel
    4. April, 18.30 UhrVfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11. April, 15.30 UhrBVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
    18. April, 15.30 UhrTSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04