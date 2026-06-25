"Kann plötzlich alles verändern": Lothar Matthäus warnt BVB vor einem bestimmten WM-Szenario

Der Rekordnationalspieler befürchtet daher: "Gehen sie ihn konsequent weiter, werden beide von ihren Klubs nicht mehr lange zu halten sein."

Die WM bezeichnet Matthäus in diesem Zusammenhang als eine Art "Tauschbörse. Und es ist definitiv so: Unabhängig von Vertragslaufzeiten und Plänen, die vor dem Turnier geschmiedet worden sind, können starke Leistungen bei einer WM plötzlich alles verändern - für die Zukunft der Spieler und für ihre Klubs."