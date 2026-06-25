Der Mittelfeldspieler überzeugte in den beiden WM-Gruppenspielen für Deutschland gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1= mit hervorragenden Leistungen, die internationalen Topklubs nicht verborgen geblieben sein dürften. Matthäus sieht Nmecha - gemeinsam mit DFB-Kollege Deniz Undav - sogar "auf dem Weg zur Weltklasse".
"Kann plötzlich alles verändern": Lothar Matthäus warnt BVB vor einem bestimmten WM-Szenario
Der Rekordnationalspieler befürchtet daher: "Gehen sie ihn konsequent weiter, werden beide von ihren Klubs nicht mehr lange zu halten sein."
Die WM bezeichnet Matthäus in diesem Zusammenhang als eine Art "Tauschbörse. Und es ist definitiv so: Unabhängig von Vertragslaufzeiten und Plänen, die vor dem Turnier geschmiedet worden sind, können starke Leistungen bei einer WM plötzlich alles verändern - für die Zukunft der Spieler und für ihre Klubs."
Matthäus lobt Nmecha: "Einer der besten Box-to-Box-Spieler der Welt"
Zwar hätten Nmecha beim BVB und Undav beim VfB Stuttgart jüngst erst ihre Verträge verlängert, "aber bei erfolgreichen WM-Stars reden wir heute von dreistelligen Millionen-Ablösesummen. Und wenn die unmoralischen Angebote kommen, können Vereine wie der VfB und der BVB irgendwann nicht mehr Nein sagen."
Schon vor Turnierbeginn hatte Matthäus Nmecha "als einen der besten Box-to-Box-Spieler der Welt bezeichnet". Das habe das Spiel gegen die Elfenbeinküste nochmal bestätigt: "Seine Präsenz, seine Technik, seine Laufwege mit Ball und ohne Ball, dazu ein super taktisches Verhalten! Seine Geschwindigkeit, mit der er die Gegner abgelaufen und gefährliche Situationen ohne Foulspiel gelöst hat! Und er hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen das war einfach: Wow!"
FC Bayern hat sich angeblich wegen Felix Nmecha erkundigt
Tatsächlich sollen sich bereits mehrere Weltklubs nach Nmecha erkundigt haben. Laut Sport Bild zählen dazu neben Real Madrid auch Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool. Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl soll sich informiert haben.
Nmecha steht beim BVB noch bis 2030 unter Vertrag und ist unter Trainer Niko Kovac eine feste Größe - in der vergangenen Saison absolvierte er 42 Pflichtspiele für die Dortmunder.