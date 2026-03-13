Stürmer Hugo Ekitike vom FC Liverpool traut sich selbst zu, eines Tages der beste Spieler der Welt zu sein. Dies hat der ehemalige Frankfurter nun im Gespräch mit TNT Sports verraten.
"Kann es schaffen!" Star des FC Liverpool will der beste Spieler der Welt werden
Ekitike erklärt: "Fürchte keinen Druck!"
"Ich glaube, ich kann es schaffen", antwortete der 23-Jährige auf die Frage von Owen Hargreaves, ob er das Potenzial habe, der Beste der Welt zu werde. "Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Ich muss mehr arbeiten, Fortschritte machen, aber natürlich bin ich dort, wo ich hinwollte, und ich bin hier."
Der Franzose führte aus: "Wenn ich sage, dass ich vor nichts Angst habe, dann meine ich damit, dass ich keinen Druck fürchte. Die Leute haben Erwartungen an mich, und das finde ich eigentlich toll. Es ist aufregend für mich, hier zu sein, große Spiele zu spielen, an großen Wettbewerben teilzunehmen. Ich wollte schon immer dabei sein und für einen so großen Verein in solchen Spielen spielen."
Ekitike erlebt perfekten Start in Liverpool
Ekitike war zu Beginn der Saison für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Reds gewechselt und schlug von Beginn an direkt voll ein, wobei er gleich in den ersten beiden Premier-League Spielen gegen Bournemouth (4:2) und Newcastle United (3:2) treffen konnte.
Insgesamt erzielte der französische Nationalspieler in 39 Pflichtspielen für das Team von Trainer Arne Slot 16 Tore, zudem lieferte er weitere sechs Assists. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2031.
Hugo Ekitike: Leistungsdaten 2025/26
- Premier League: 26 Spiele, 11 Tore, 4 Assists
- Champions League: 9 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
- EFL Cup: 1 Spiel, 1 Tor
- FA Cup: 2 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
- Community Shield: 1 Spiel, 1 Tor