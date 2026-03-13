"Kann es schaffen!" Star des FC Liverpool will der beste Spieler der Welt werden

"Ich glaube, ich kann es schaffen", antwortete der 23-Jährige auf die Frage von Owen Hargreaves, ob er das Potenzial habe, der Beste der Welt zu werde. "Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Ich muss mehr arbeiten, Fortschritte machen, aber natürlich bin ich dort, wo ich hinwollte, und ich bin hier."

Der Franzose führte aus: "Wenn ich sage, dass ich vor nichts Angst habe, dann meine ich damit, dass ich keinen Druck fürchte. Die Leute haben Erwartungen an mich, und das finde ich eigentlich toll. Es ist aufregend für mich, hier zu sein, große Spiele zu spielen, an großen Wettbewerben teilzunehmen. Ich wollte schon immer dabei sein und für einen so großen Verein in solchen Spielen spielen."