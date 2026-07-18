Nach dem abermals enttäuschenden WM-Aus prasselte haufenweise Kritik auf Julian Nagelsmann ein. Sein ehemaliger Co-Trainer Sandro Wagner nahm ihn nun Schutz und machte auch dessen Spieler als Schuldige aus. "Es gibt nicht den einen Punkt", sagte Wagner im Interview mit dem kicker auf die Frage nach dem Hauptschuldigen für das blamable Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Julian Nagelsmann gar nicht das Problem? Sandro Wagner nimmt Ex-Bundestrainer in Schutz
"Wir hatten zu wenige Spieler in Top-Form"
Wagner, der von 2023 bis 2025 rund zwei Jahre als Assistent im DFB-Team unter dem ehemaligen Bundestrainer fungierte, stellte indes kritisch fest, dass allen voran Nagelsmann in der Öffentlichkeit die Schuld in die Schuhe geschoben werde. "Es gab so viel Kritik, vor allem an Julian. Weniger an den Spielern, finde ich. Das hat sich ein Stück weit geändert, früher gab es mehr Kritik an den Spielern." Allerdings hätten "viele Themen" zu dem erneuten Debakel beigetragen. Weshalb auch die Thematik "von beiden Seiten", der Trainer- und der Spielerseite, betrachtet werden müsse.
"Wurde den Spielern eine Plattform geboten, dass sie sich wohlfühlen? Im System, im Umfeld, damit sie ihre Top-Leistung bringen können?", fragte Wagner einerseits in Richtung Nagelsmann. Andererseits betonte er: "Um bei einer WM was zu reißen, brauchst du Spieler am Limit. Spieler, die richtig gut drauf sind. Und da gehört ganz einfach auch der Spieler dazu, auf dieses Level zu kommen. Wir hatten zu wenige Spieler in Top-Form. Da ist es mir zu leicht, nur auf den Trainer und aufs Trainerteam zu gehen."
Darüber hinaus bemängelte Wagner einen großen Unterschied im Vergleich zur Heim-EM, als er an der Seite von Nagelsmann selbst noch in der ersten Reihe für den DFB stand und die deutsche Nationalmannschaft auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale an Spanien gescheitert war. "Da hatten wir viele Spieler auf dem Peak, und was ich viel entscheidender finde: Wir hatten eine richtig gute Dynamik mit den Fans. Dieses Jahr war gefühlt nicht so harmonisch, die Begeisterung war nicht so zu 100 Prozent da", erklärte er.
- Getty Images Sport
Wurde der Abgang von Sandro Wagner zum Problem von Julian Nagelsmann?
Im Zuge des deutschen Abschneidens in Nordamerika waren Nagelsmann und dessen Trainer-Team in den vergangenen Wochen allerhand Vorwürfe gemacht worden. Berichten zufolge sei mit Wagners Wechsel zum FC Augsburg im Sommer 2025, wo er nach wenigen Monaten schon wieder den Hut hatte nehmen müssen, Nagelsmanns Trainerstab die Nahbarkeit abgegangen. Er habe es geschafft, vom Bundestrainer geforderte taktische Inhalte einfach gegenüber dem Team zu erklären. Wagners Posten übernahm Benjamin Hübner. Kurz der WM verstärkte in Alfred Schreuder den Staff. Ein weiterer Wegbegleiter Nagelsmanns aus dessen Zeit bei der TSG Hoffenheim, weshalb der Spiegel von einer "Wohlfühlblase" geschrieben hatte, die sich der 38-Jährige habe kreieren wollen.
Jürgen Klopp gilt derweil als designierter Nachfolger von Nagelsmann. Die Verhandlungen zwischen dem DFB, Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull und dem Wunsch-Bundestrainer befinden sich dem Vernehmen nach auf der Zielgeraden. Die Verbandsspitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke soll am Dienstag bei einem Treffen mit RB-Vertretern den erhofften Durchbruch erzielt haben.
Deutschland: Bilanz DFB-Team nach der WM 2014
Wettbewerb Runde Gegner beim Ausscheiden EM 2016 Halbfinale Frankreich (0:2) WM 2018 Gruppenphase Südkorea (0:2) EM 2021 Achtelfinale England (0:2) WM 2022 Gruppenphase Costa Rica (4:2, ausgeschieden wegen Torverhältnis) EM 2024 Viertelfinale Spanien (1:2 n.V.) WM 2026 Sechzehntelfinale Paraguay (3:4 i.E.)
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