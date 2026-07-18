Julian Nagelsmann gar nicht das Problem? Sandro Wagner nimmt Ex-Bundestrainer in Schutz

Wagner, der von 2023 bis 2025 rund zwei Jahre als Assistent im DFB-Team unter dem ehemaligen Bundestrainer fungierte, stellte indes kritisch fest, dass allen voran Nagelsmann in der Öffentlichkeit die Schuld in die Schuhe geschoben werde. "Es gab so viel Kritik, vor allem an Julian. Weniger an den Spielern, finde ich. Das hat sich ein Stück weit geändert, früher gab es mehr Kritik an den Spielern." Allerdings hätten "viele Themen" zu dem erneuten Debakel beigetragen. Weshalb auch die Thematik "von beiden Seiten", der Trainer- und der Spielerseite, betrachtet werden müsse.

"Wurde den Spielern eine Plattform geboten, dass sie sich wohlfühlen? Im System, im Umfeld, damit sie ihre Top-Leistung bringen können?", fragte Wagner einerseits in Richtung Nagelsmann. Andererseits betonte er: "Um bei einer WM was zu reißen, brauchst du Spieler am Limit. Spieler, die richtig gut drauf sind. Und da gehört ganz einfach auch der Spieler dazu, auf dieses Level zu kommen. Wir hatten zu wenige Spieler in Top-Form. Da ist es mir zu leicht, nur auf den Trainer und aufs Trainerteam zu gehen."

Darüber hinaus bemängelte Wagner einen großen Unterschied im Vergleich zur Heim-EM, als er an der Seite von Nagelsmann selbst noch in der ersten Reihe für den DFB stand und die deutsche Nationalmannschaft auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale an Spanien gescheitert war. "Da hatten wir viele Spieler auf dem Peak, und was ich viel entscheidender finde: Wir hatten eine richtig gute Dynamik mit den Fans. Dieses Jahr war gefühlt nicht so harmonisch, die Begeisterung war nicht so zu 100 Prozent da", erklärte er.