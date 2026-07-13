Laut The Athletic befinden sich United und Tielemans bereits in "fortgeschrittenen Gesprächen", um den Deal zeitnah offiziell verkünden zu können. Transferexperte Fabrizio Romano vermeldete sogar, dass die Red Devils und Belgiens Kapitän sich mündlich schon einig sein sollen. Dank einer Ausstiegsklausel fehlt nur noch die Unterschrift von Tielemans.
Jürgen Klopp war von ihm begeistert! Manchester United sichert sich wohl den nächsten Mittelfeldstar
Dank der Klausel in Höhe von 41 Millionen Euro kann der 29-Jährige Aston Villa verlassen. Tielemans soll den überraschenden Wechsel an das Old Trafford selbst anstreben, obwohl auch andere Klubs an ihm interessiert gewesen seien. Im Laufe der Woche wird er zum Medizincheck erscheinen.
Schon in jungen Jahren spielte sich Tielemans auf die Zettel der großen Klubs. Als er mit 17 Jahren beim RSC Anderlecht auf den BVB und Jürgen Klopp traf, geriet der designierte neue Bundestrainer regelrecht ins Schwärmen.
"Natürlich kenne ich Youri. Man müsste ja blind sein, wenn man auf den nicht aufmerksam geworden ist. Ich schaue ihm sehr gerne beim Fußballspielen zu", sagte Klopp damals. Dass Tielemans aber jemals für ihn spielte, soweit kam es nicht, obwohl Klopp ihn angeblich sehr gerne 2021 als Nachfolger für Geroginio Wijnaldum zum FC Liverpool geholt hätte.
Damals stand Tielemans noch bei Leicester City unter Vertrag, 2023 folgte der ablösefreie Wechsel zu Aston Villa.
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Ersatz für Tielemans? Aston Villa holt wohl WM-Shootingstar Manzambi
United hatte Ende letzter Woche mit Andrey Santos einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet. Der Brasilianer kommt angeblich für 56 Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro an Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent vom FC Chelsea.
Durch die Wechsel von Tielemans und Santos scheint der lange Zeit bevorstehende Transfer von Ederson (Atalanta Bergamo) endgültig vom Tisch zu sein. Die Italiener haben laut Romano darüber auch schon eine schriftliche Bestätigung erhalten. Ederson selbst soll von den jüngsten Entwicklungen enttäuscht sein. Ihm liegt von Atalanta einen neues Vertragsangebot bis 2031 vor.
Bei Aston Villa haben sich die Verantwortlichen auf den Abgang von Tielemans derweil schon vorbereitet. Wie am Sonntag laut übereinstimmenden Medienberichten bekannt wurde, hat sich der Champions-League-Teilnehmer in den Poker um WM-Shootingstar Johan Manzambi eingeschaltet.
Der Mittelfeldspieler vom SC Freiburg hatte sich allerspätestens mit seinen starken Leistungen für die Schweiz bei der aktuellen Weltmeisterschaft ins Rampenlicht gespielt und stand eigentlich schon vor einem Wechsel zu Newcastle United, doch in letzter Minute grätschte Aston Villa dazwischen. Manzambi soll bereits grünes Licht für den Deal gegeben haben und für fast 70 Millionen Euro in die Premier League wechseln.
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Bitteres WM-Ende für Tielemans
Tielemans lief in der vergangenen Saison in insgesamt 35 Partien für die Mannschaft von Cheftrainer Unai Emery auf. Dabei gelangen ihm zwei Treffer sowie sieben Assists. Beim amtierenden Europa-League-Sieger spielte er seit 2023 und hatte noch einen Vertrag bis 2028.
Bei der WM führte er Belgien als Kapitän bis ins Viertelfinale, doch verletzte sich vor dem Duell mit Spanien (1:2) beim Aufwärmen. Im Sechzehntelfinale hatte er mit zwei Toren großen Anteil am 3:2-Comebackerfolg gegen den Senegal.
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