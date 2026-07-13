Jürgen Klopp war von ihm begeistert! Manchester United sichert sich wohl den nächsten Mittelfeldstar

Dank der Klausel in Höhe von 41 Millionen Euro kann der 29-Jährige Aston Villa verlassen. Tielemans soll den überraschenden Wechsel an das Old Trafford selbst anstreben, obwohl auch andere Klubs an ihm interessiert gewesen seien. Im Laufe der Woche wird er zum Medizincheck erscheinen.

Schon in jungen Jahren spielte sich Tielemans auf die Zettel der großen Klubs. Als er mit 17 Jahren beim RSC Anderlecht auf den BVB und Jürgen Klopp traf, geriet der designierte neue Bundestrainer regelrecht ins Schwärmen.

"Natürlich kenne ich Youri. Man müsste ja blind sein, wenn man auf den nicht aufmerksam geworden ist. Ich schaue ihm sehr gerne beim Fußballspielen zu", sagte Klopp damals. Dass Tielemans aber jemals für ihn spielte, soweit kam es nicht, obwohl Klopp ihn angeblich sehr gerne 2021 als Nachfolger für Geroginio Wijnaldum zum FC Liverpool geholt hätte.

Damals stand Tielemans noch bei Leicester City unter Vertrag, 2023 folgte der ablösefreie Wechsel zu Aston Villa.