Jürgen Klopp als Triebfeder? Trainer-Hammer bei RB Leipzig um Ole Werner ist offiziell

Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Neben Werner müssen auch dessen Assistenztrainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann gehen. Demnach habe Sportchef Marcel Schäfer alle Beteiligten über den Schritt informiert.

Die Sport Bild hatte zuvor berichtet, dass es zwischen Werner und Head of Global Soccer Jürgen Klopp trotz der auf dem Papier sehr erfolgreichen Saison der Leipziger zu einem handfesten Philosophie-Streit gekommen sei. Als Nachfolger für Ole Werner wird Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis gehandelt.