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Jürgen KloppGetty Images
Jonas Rütten

Jürgen Klopp als Triebfeder? Trainer-Hammer bei RB Leipzig um Ole Werner ist offiziell

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

Was sich in den vergangenen Tagen angebahnt hat, ist nun offiziell: Ole Werner ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig.

Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Neben Werner müssen auch dessen Assistenztrainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann gehen. Demnach habe Sportchef Marcel Schäfer alle Beteiligten über den Schritt informiert. 

Die Sport Bild hatte zuvor berichtet, dass es zwischen Werner und Head of Global Soccer Jürgen Klopp trotz der auf dem Papier sehr erfolgreichen Saison der Leipziger zu einem handfesten Philosophie-Streit gekommen sei. Als Nachfolger für Ole Werner wird Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis gehandelt.

  • RB Leipzig strebt "inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise" an

    "Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB. Es seien "inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich."

    Zuletzt hatte der kicker von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation berichtet. Werners Verhältnis zu Klopp soll merklich abgekühlt gewesen sein. Werner hatte das Team am 1. Juli 2025 übernommen, einen XXL-Umbruch nach den Abgängen der Topscorer Xavi Simons, Benjamin Sesko und Lois Openda geleitet und war nach einer der punktbesten Bundesliga-Spielzeiten mit den Sachsen in die Champions League zurückgekehrt.

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