Dem Vernehmen nach ist Mourinho ein großer Fan Garcia und soll sich vorstellen können, den Spanier langfristig bei den Königlichen zu integrieren. Bei den Blancos hat Gonzalo Garcia einen Vertrag bis 2030.

In der Vergangenheit hatten diverse Medien berichtet, dass der BVB den 22-Jährigen genauer beobachte und als mögliche Verstärkung für die kommende Saison im Blick habe.