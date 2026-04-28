Wie The Athletic berichtet, sei Jose Moruinho tatsächlich der Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Perez, um im kommenden Sommer nach 13 Jahren wieder auf den Trainerstuhl der Königlichen zurückzukehren.
Jose Mourinho im Anflug! Trainer-Sensation bei Real Madrid nimmt offenbar Formen an
Real Madrid kann Jose Mourinho per Ausstiegsklausel holen
Zwar werde der Wunsch von Perez nicht überall im Klub unterstützt, dennoch sei der 63 Jahre alte Portugiese nun wohl der Top-Favorit auf die Nachfolge des sehr wahrscheinlich scheidenden Alvaro Arbeloa. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Record berichtet, dass Perez ein Treffen mit Mourinho plane.
Dieser ist aktuell noch vertraglich seit 2025 an Benfica gebunden, ließ seine Zukunft über die aktuelle Spielzeit hinaus aber zuletzt offen. Gefragt, ob er auch in der Saison 2026/27 Trainer des portugiesischen Rekordmeisters sein werde, sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."
Und weiter: "Ein Trainer ist in der Struktur eines Vereins eingebunden. Genauso wie alle anderen Mitarbeiter oder ein Journalist in einer Redaktion. Sie sind ein Journalist bei A Bola. Können Sie garantieren, dass Sie in zehn Jahren noch dort sind? Vielleicht wollen Sie das. Aber Sie können es nicht." Mourinhos Fazit: "Natürlich kann ich gar nichts garantieren."
Mourinho soll laut The Athletic in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro besitzen, die Real angesichts der Summe mit Leichtigkeit aktivieren könnte.
- AFP
Real Madrid: Scaloni und Hoeneß als Alternativen für Mourinho
Mourinho, der von 2010 bis 2013 als Trainer von Real angestellt war und 2012 die spanische Meisterschaft mit einer Rekordpunktzahl gewonnen hatte, ist jedoch bei weitem nicht der einzige Kandidat für den Trainerposten, mit dem sich Real trotz des nach wie vor nicht offiziell kommunizierten Aus für Arbeloa befassen soll.
Von Jürgen Klopp und dem scheidenden französischen Nationaltrainer Didier Deschamsp soll sich Real bereits Absagen eingehandelt haben. Zuletzt wurden außerdem Argentiniens Weltmeistertrainer Lionel Scaloni und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart mit Real in Verbindung gebracht.
Real steuert auf eine titellose Saison zu. Es ist das folgerichtige Ergebnis einer turbulenten Spielzeit, in der Xabi Alonso nach nur wenigen Monaten am schwierig zu verwaltenden Star-Kollektiv um Vinicius Junior, Jude Bellingham und Kilian Mbappe scheiterte. Nach der einvernehmlichen Trennung von Leverkusens einstigem Erfolgs- und Rekordtrainer übernahm Castilla-Coach Arbeloa die Geschicke der Königlichen.
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Real Madrid, Arbeloa und Mourinho erleben wohl titellose Saison
Gleich bei seinem Debüt blamierte sich Real bei Zweitligist Albacete bis auf die Knochen und flog im Achtelfinale aus dem Pokal. In LaLiga bekamen die Madrilenen keine Konstanz in ihre Leistungen und mussten im Meisterschaftsrennen gegen den FC Barcelona abreißen lassen. Fünf Spieltage vor dem Ende beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen mittlerweile elf Punkte. Im Viertelfinale der Champions League war darüber hinaus nach zwei spektakulären Spielen gegen den FC Bayern schluss.
Auch Mourinho wird mit Benfica die Saison wohl ohne Titel beenden - und das obwohl Benfica in der Liga keine einzige Pleite hinnehmen musste. Der Rückstand auf den FC Porto beträgt dennoch schon sechs Punkte. Im Viertelfinale des Pokals scheiterte Benfica ebenfalls an Porto, in der Champions League war für Mourinho und Co. ausgerechnet gegen Real in den Playoffs Schluss.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.