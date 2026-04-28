Jose Mourinho im Anflug! Trainer-Sensation bei Real Madrid nimmt offenbar Formen an

Zwar werde der Wunsch von Perez nicht überall im Klub unterstützt, dennoch sei der 63 Jahre alte Portugiese nun wohl der Top-Favorit auf die Nachfolge des sehr wahrscheinlich scheidenden Alvaro Arbeloa. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Record berichtet, dass Perez ein Treffen mit Mourinho plane.

Dieser ist aktuell noch vertraglich seit 2025 an Benfica gebunden, ließ seine Zukunft über die aktuelle Spielzeit hinaus aber zuletzt offen. Gefragt, ob er auch in der Saison 2026/27 Trainer des portugiesischen Rekordmeisters sein werde, sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."

Und weiter: "Ein Trainer ist in der Struktur eines Vereins eingebunden. Genauso wie alle anderen Mitarbeiter oder ein Journalist in einer Redaktion. Sie sind ein Journalist bei A Bola. Können Sie garantieren, dass Sie in zehn Jahren noch dort sind? Vielleicht wollen Sie das. Aber Sie können es nicht." Mourinhos Fazit: "Natürlich kann ich gar nichts garantieren."

Mourinho soll laut The Athletic in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro besitzen, die Real angesichts der Summe mit Leichtigkeit aktivieren könnte.