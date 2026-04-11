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Daniel Buse

Jadon Sanchos Rückkehr zum BVB nimmt angeblich immer mehr Form an

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Bei Borussia Dortmund ist die Skepsis was eine erneute Verpflichtung von Flügelstürmer Jadon Sancho angeht angeblich spürbar gesunken.

Der beim BVB entstandene Plan, Jadon Sancho ein weiteres Mal zum BVB zurückzubringen, findet im Verein angeblich immer mehr Fürsprecher. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

  • Demnach habe "ein großflächiges Umdenken stattgefunden", was einen neuerlichen Deal für den Engländer angeht.

    Das habe unter anderem mit der ansteigenden Formkurve des Flügelspielers zu tun, der aktuell von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen ist. Sancho mache in den vergangenen Wochen einen besseren Eindruck als noch zuvor, auch wenn seine Zahlen mit nur einem Tor in 31 Saison-Einsätzen noch stark ausbaufähig sind.

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  • Jadon Sancho Manchester United Roma 2025Getty Images Sport

    Jadon Sancho erfüllte bei Manchester United die hohen Erwartungen nicht

    Sancho hatte beim BVB seinen Durchbruch geschafft und war 2021 für 85 Millionen Euro Ablöse zu United gewechselt. Dort erfüllte er die hohen Erwartungen allerdings nicht. In der Rückrunde der Saison 2023/24 liehen ihn die Schwarz-Gelben aus, doch die United-Forderungen für eine feste Verpflichtung waren dem BVB zu hoch. Im Sommer läuft nun Sanchos Vertrag in Manchester aus, sodass er ablösefrei zu haben ist.

    Dem Bericht zufolge wollen die Dortmunder ihm ein Jahresgehalt in Höhe von maximal sieben Millionen Euro anbieten. Während die Spielerseite einen möglichst langen Vertrag will, möchte die Borussia eine eher kürzere Laufzeit, um das Risiko bei der Verpflichtung zu verringern.

  • Die Rekordverkäufe des BVB

    SpielerPositionVerkauft anJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffFC Barcelona2017148 Millionen Euro
    Jude BellinghamMittelfeldReal Madrid2023127 Millionen Euro
    Jadon SanchoAngriffManchester United202285 Millionen Euro
    Christian PulisicAngriffFC Chelsea201864 Millionen Euro
    Pierre-Emerick AubameyangAngriffFC Arsenal202363,75 Millionen Euro