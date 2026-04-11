Der beim BVB entstandene Plan, Jadon Sancho ein weiteres Mal zum BVB zurückzubringen, findet im Verein angeblich immer mehr Fürsprecher. Das berichten die Ruhr Nachrichten.
Jadon Sanchos Rückkehr zum BVB nimmt angeblich immer mehr Form an
Demnach habe "ein großflächiges Umdenken stattgefunden", was einen neuerlichen Deal für den Engländer angeht.
Das habe unter anderem mit der ansteigenden Formkurve des Flügelspielers zu tun, der aktuell von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen ist. Sancho mache in den vergangenen Wochen einen besseren Eindruck als noch zuvor, auch wenn seine Zahlen mit nur einem Tor in 31 Saison-Einsätzen noch stark ausbaufähig sind.
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Jadon Sancho erfüllte bei Manchester United die hohen Erwartungen nicht
Sancho hatte beim BVB seinen Durchbruch geschafft und war 2021 für 85 Millionen Euro Ablöse zu United gewechselt. Dort erfüllte er die hohen Erwartungen allerdings nicht. In der Rückrunde der Saison 2023/24 liehen ihn die Schwarz-Gelben aus, doch die United-Forderungen für eine feste Verpflichtung waren dem BVB zu hoch. Im Sommer läuft nun Sanchos Vertrag in Manchester aus, sodass er ablösefrei zu haben ist.
Dem Bericht zufolge wollen die Dortmunder ihm ein Jahresgehalt in Höhe von maximal sieben Millionen Euro anbieten. Während die Spielerseite einen möglichst langen Vertrag will, möchte die Borussia eine eher kürzere Laufzeit, um das Risiko bei der Verpflichtung zu verringern.
Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff FC Barcelona 2017 148 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Real Madrid 2023 127 Millionen Euro Jadon Sancho Angriff Manchester United 2022 85 Millionen Euro Christian Pulisic Angriff FC Chelsea 2018 64 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang Angriff FC Arsenal 2023 63,75 Millionen Euro