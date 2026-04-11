Jadon Sanchos Rückkehr zum BVB nimmt angeblich immer mehr Form an

Demnach habe "ein großflächiges Umdenken stattgefunden", was einen neuerlichen Deal für den Engländer angeht.

Das habe unter anderem mit der ansteigenden Formkurve des Flügelspielers zu tun, der aktuell von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen ist. Sancho mache in den vergangenen Wochen einen besseren Eindruck als noch zuvor, auch wenn seine Zahlen mit nur einem Tor in 31 Saison-Einsätzen noch stark ausbaufähig sind.