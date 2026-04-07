"Ist nicht mehr der, der er war": Lothar Matthäus fällt hartes Urteil über BVB-Star

In der vergangenen Saison hatte Guirassy noch für den BVB geglänzt und unter anderem in der Champions League 13 Treffer in 14 Spielen für die Schwarz-Gelben erzielt. Damit krönte er sich zum Torschützenkönig der Königsklasse. "Guirassy ist auch nicht mehr der, der er bei Stuttgart war, wo ich gesagt habe, dass er damals auch zu Bayern München hätte gehen können, weil er in Stuttgart ja überragend war. Auch letztes Jahr noch in Dortmund", meinte Matthäus.