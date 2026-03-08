Superstar Lionel Messi kassiert bei Inter Miami ordentlich ab. Dies hat nun Jorge Mas, Besitzer des MLS-Klubs, in einem Interview mit Bloombergverraten.
Irre Summe! Boss von Inter Miami plaudert Jahresgehalt von Lionel Messi aus
Messi-Grundgehalt beträgt nur 10 Millionen Euro
"Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind", erklärte Mas. "Ich bezahle Messi - und jeder Cent ist es wert -, aber es sind 70 bis 80 Millionen Dollar (bis zu 69 Mio. Euro) pro Jahr. Für alles zusammen."
Insgesamt kassiert der Argentinier damit also deutlich mehr, als aus der Gehaltsveröffentlichung der MLS Players‘ Association hervorgeht. Dort wird das Grundgehalt von Messi mit zwölf Millionen Dollar (rund 10,3 Mio. Euro) angegeben, inklusive Boni steigt diese Summe auf 20,45 Millionen Dollar (17,6 Mio. Euro) garantierte Vergütung.
52 Millionen Euro: Messi an Unternehmenswert von Inter Miami beteiligt
Der restliche jährliche Betrag ergibt sich aus einer Vereinbarung, die Messi 2023 bei seinem Wechsel von Paris Saint-Germain unterzeichnet haben soll und die ihm einen Prozentsatz des Unternehmenswertes des Klubs zusichert. Inter Miami wurde vor seiner Ankunft mit 585 Millionen Dollar bewertet und wird nun auf 1,35 Milliarden Dollar geschätzt.
Zwar teilte der Klub nie offiziell einen Prozentsatz mit, doch der Wert von Messis Anteilen wird auf auf mindestens 60 Millionen Dollar (rund 52 Millionen Euro) pro Jahr geschätzt. Die Verträge, die Messi mit MLS-Sender Apple und Fanatics abgeschlossen hat, kommen zu der von Mas genannten Summe sogar noch on top.
Lionel Messi: Leistungsdaten 2026
MLS: 3 Spiele, 3 Tore
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".