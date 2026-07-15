Interne Diskussionen beim BVB: War der ablösefreier Abgang von Julian Brandt ein Fehler?

Dabei gab es in den vergangenen Wochen und Monaten zuhauf Vereine, die mit dem 30-Jährigen in Verbindung gebracht wurden. Aus Spanien soll sich Atletico Madrid nach ihm erkundigt haben, das Interesse scheint mittlerweile jedoch abgekühlt. Vergangene Woche warf dann Betis Sevilla den Hut in den Ring, konkreter wurde es seither allerdings auch hier nicht.

Aus den Niederlanden gab es Gerüchte, dass sich Ajax Amsterdam mit dem dortigen Technischen Direktor Jordi Cruyff durchaus vorstellen könne, Brandt unter Vertrag zu nehmen, aus Italien wagte zudem die AS Roma einen vermeintlichen Vorstoß.

Mit Daniel Farke soll auch ein ehemaliger U23-Trainer des BVB soll ein Auge auf den 48-maligen deutschen Nationalspieler geworfen haben. Dieser wolle englischen Medienberichten zufolge Brandt zu Leeds United lotsen.

Für den BVB erzielte der 30-Jährige in insgesamt 307 Pflichtspielen 57 Tore und bereitete 70 Treffer vor. Am Ende gewann er mit dem Pokalsieg 2021 jedoch "nur" einen großen Titel mit den Schwarzgelben. Im Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid und am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 blieb Brandt die ultimative Titel-Krönung mit Dortmund jeweils verwehrt.