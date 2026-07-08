Wie Bayern München und Besiktas Istanbul am Mittwochabend mitteilten, zieht es den Nationaltorwart nach nur vier Pflichtspiel-Einsätzen in sechs Jahren vom deutschen Rekordmeister in die türkische Metropole. Der Klub aus Istanbul stattet Nübel mit einem Vertrag bis 2029 aus.
Inklusive millionenschwerer Abfindung: Alexander Nübel verlässt den FC Bayern
Schon am Dienstag hatte Besiktas die Einigung bestätigt, einzig der Medizincheck stand noch aus. "Wir sind überzeugt, dass Alexander Nübel unserem Verein wertvolle Dienste leisten wird und wünschen ihm viel Erfolg im Trikot unseres Vereins", hieß es in einer Mitteilung.
Bayern-Sportvorstand Max Eberl verabschiedete einen "sehr guten Torhüter, der sich beim FC Bayern, bei AS Monaco sowie beim VfB Stuttgart stetig weiterentwickelt und etabliert hat. Jetzt möchte er den nächsten Schritt bei Besiktas Istanbul machen."
Alexander Nübel stand beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag
Die Münchner kassieren wohl bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten, heißt es. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister, von rund elf Millionen Euro Jahresgehalt war immer die Rede gewesen, wäre noch bis 2029 gelaufen. Der Keeper solle vor dem Trainingsstart der Bayern am 20. Juli aber noch unbedingt verkauft werden.
2020 war Nübel als designierter Nachfolger von Manuel Neuer von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und die vergangenen drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Neuer-Kronprinz.
Eberl muss nach den teuren Sommertransfers der WM-Stars Nathaniel Brown (55 Millionen) und Ismael Saibari (50 Millionen) allerdings noch weitere Einnahmen generieren. Neben Nübel wurden bereits Daniel Peretz (Southampton/8) und Jonah Kusi-Asare (Fulham/6) für zusammen rund 14 Millionen Euro verkauft. Zudem muss Eberl neue Klubs für die zuletzt verliehenen Bryan Zaragoza, Joao Palhinha und Sacha Boey finden.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen