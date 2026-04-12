Ilkay Gündogan hilft angeblich mit: Galatasaray soll Transfer von Superstar aus der Premier League planen

Laut der Tageszeitung Sabah prüfe Galatasaray eine Verpflichtung des 31-Jährigen, dessen Vertrag bei City nach neun Jahren im kommenden Sommer ausläuft.

Um die erste Kontaktaufnahme soll sich hierbei Gala-Mittelfeldmann Ilkay Gündogan gekümmert haben, der lange Jahre mit Silva gemeinsam bei den Skyblues spielte.

Große Bedenken solle der Klub allerdings im Hinblick auf die Kosten für den portugiesischen Nationalspieler hegen. In dem Bericht ist von 50 Millionen Euro die Rede, mit denen Galatasaray für drei Jahre kalkuliere. Die Summe ergibt sich aus Jahresgehalt, Prämien und einem Unterschriftsbonus für Silva.



