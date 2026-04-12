Galatasaray hat angeblich dringenden Bedarf auf der Zehnerposition. Die Lücke könnte einem Bericht zufolge Bernardo Silva füllen. Doch: Obwohl der Portugiese ablösefrei ist, bereiten die zu erwartenden Kosten anscheinend Kopfschmerzen.
Ilkay Gündogan hilft angeblich mit: Galatasaray soll Transfer von Superstar aus der Premier League planen
Horrende Kosten: Galatasaray kommt auf 50 Millionen ohne Ablöse
Laut der Tageszeitung Sabah prüfe Galatasaray eine Verpflichtung des 31-Jährigen, dessen Vertrag bei City nach neun Jahren im kommenden Sommer ausläuft.
Um die erste Kontaktaufnahme soll sich hierbei Gala-Mittelfeldmann Ilkay Gündogan gekümmert haben, der lange Jahre mit Silva gemeinsam bei den Skyblues spielte.
Große Bedenken solle der Klub allerdings im Hinblick auf die Kosten für den portugiesischen Nationalspieler hegen. In dem Bericht ist von 50 Millionen Euro die Rede, mit denen Galatasaray für drei Jahre kalkuliere. Die Summe ergibt sich aus Jahresgehalt, Prämien und einem Unterschriftsbonus für Silva.
Barcelona, Juventus, MLS: Wo könnte Silva im Sommer noch landen?
Wie kürzlich bekannt wurde, wieder der portugiesische Linksfuß City im Sommer verlassen. Silva wird mit dem FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Klubs aus der MLS in Verbindung gebracht.
Silva kam 2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Cityzens, für die er 450 Pflichtspiele absolvierte. In Manchester gewann er unter anderem sechsmal die englische Meisterschaft und 2023 die Champions League.
Bernardo Silva: Seine Statistiken der Saison 2025/26
- Spiele: 43
- Tore: 3
- Assists: 5
- Minuten: 3127