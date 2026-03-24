"Ich will kein Unruheherd sein": Antonio Rüdiger gesteht eigene Fehler - und fordert mehr "Drecksarbeit" in der deutschen Nationalmannschaft

Nach seinem Foul an Diego Rico vom FC Getafe war der Profi von Real Madrid deutlich kritisiert worden. "Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin", räumte der Verteidiger ein.

Julian Nagelsmann hatte Rüdiger am vergangenen Donnerstag bei seiner Kaderbekanntgabe bereits in Schutz genommen. Der 81-malige Nationalspieler sei "einer, der die Familie Nationalmannschaft extrem schützt und alles dafür tut, dass wir erfolgreich sind", dazu "ein richtiger Typ, der einen maximalen Siegeswillen verkörpert", sagte der Bundestrainer.