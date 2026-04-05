"Ich hätte mir schon einen Top-Verein zugetraut": Ehemalige Bundesligatorjäger berichtet vom Interesse des BVB

"Ich weiß, dass mich einige deutsche Top-Vereine, unter anderem Dortmund, auf dem Schirm hatten. Immer, wenn es kurz davor war, konkreter zu werden, habe ich mich verletzt", verriet der 37-Jährige im Interview mit transfermarkt.de.

Ein Wechsel zu den Schwarzgelben kam bekanntlich nie zustande: "Ich hatte einen großen Ehrgeiz und habe mich immer wieder auf das höchste Niveau zurückgekämpft, aber es war teilweise schon frustrierend. Ich hätte mir schon einen Top-Verein zugetraut, wenn alles gestimmt hätte, aber im Nachhinein ist alles so passiert, wie es passieren sollte."