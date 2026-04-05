Alfred Finnbogason, Klubikone des FC Augsburg, hat enthüllt, dass während seiner aktiven Karriere Borussia Dortmund großes Interesse an ihm gezeigt habe.
"Ich hätte mir schon einen Top-Verein zugetraut": Ehemalige Bundesligatorjäger berichtet vom Interesse des BVB
"Ich weiß, dass mich einige deutsche Top-Vereine, unter anderem Dortmund, auf dem Schirm hatten. Immer, wenn es kurz davor war, konkreter zu werden, habe ich mich verletzt", verriet der 37-Jährige im Interview mit transfermarkt.de.
Ein Wechsel zu den Schwarzgelben kam bekanntlich nie zustande: "Ich hatte einen großen Ehrgeiz und habe mich immer wieder auf das höchste Niveau zurückgekämpft, aber es war teilweise schon frustrierend. Ich hätte mir schon einen Top-Verein zugetraut, wenn alles gestimmt hätte, aber im Nachhinein ist alles so passiert, wie es passieren sollte."
Alfred Finnbogason beendete Anfang 2026 seine Profikarriere
Finnbogason spielte von 2016 bis 2022 für den FCA und erzielte in der Bundesliga in 115 Partien 37 Treffer, zudem legte er 13 weitere Tore auf. In seiner Karriere stand er unter anderem auch bei LaLiga-Klub Real Sociedad und Olympiakos Piräus in Griechenland unter Vertrag. Für die isländische Nationalmannschaft absolvierte er 73 Länderspiele und schoss 18 Tore.
Zu Beginn dieses Jahres beendete Finnbogason seine Karriere als Profi in seiner Heimat bei Augnablik Kopavogur. Derzeit lenkt er als Sportdirektor die Geschicke des norwegischen Rekordmeisters Rosenborg BK.
Alfred Finnbogasons Karriere in Zahlen:
- Spiele: 379
- Tore: 163
- Vorlagen: 50
- Einsatzminuten: 24.752
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.