Wie der BVB am Freitag mitteilte, verlängert der Innenverteidiger seinen Vertrag beim BVB bis 2031. Der kicker hatte zuerst vom Ende des Pokers berichtet.
"Ich freue mich riesig": Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB - angeblich mit Ausstiegsklausel
Nico Schlotterbeck: "Eine wichtige Entscheidung"
"Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist", sagte Schlotterbeck. "Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war." Sein Ziel sei, "gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen".
Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat den Deal mit dem neuen Sportdirektor Ole Book letztlich doch noch über die Bühne gebracht. Schlotterbeck hatte sich nach der Trennung von Sebastian Kehl am 22. März irritiert geäußert - mit Kehl hatte er den neuen Vertrag anscheinend schon bis ins Detail verhandelt. Ein Ultimatum wollte ihm Ricken zuletzt trotz des Rumorens nicht setzen.
"Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung", sagte nun Geschäftsführer Carsten Cramer. "Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. Und Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat."
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Ausstiegsklausel und weniger Gehalt als gedacht?
Dem Vernehmen nach stellte sich Schlotterbecks Forderung nach einer Ausstiegsklausel zuletzt als Knackpunkt in den Verhandlungen dar. Laut kicker sicherte sich der Nationalspieler in seinem neuen Arbeitspapier nun die Option, den Verein bei einem Angebot zwischen 50 und 60 Millionen Euro verlassen zu können. Über jene Summe in dieser Region war zuletzt schon übereinstimmend berichtet worden.
Die vom BVB in der Mitteilung nicht aufgegriffene Ausstiegsklausel gelte allerdings nur für wenige Klubs, womit Schlotterbeckk die Möglichkeit hat, sich bereits bei der WM mit guten Leistungen für Engagement bei einem absoluten Topklub zu empfehlen. Der BVB hat nun insofern Planungssicherheit, dass der 26-Jährige Dortmund nach der kommenden Saison nicht ablösefrei verlassen kann. Im Falle von keiner Einigung wäre deshalb auch eine sofortige Trennung denkbar gewesen.
Schlotterbeck steigt derweil zum Topverdiener der Borussia auf. Beim kicker ist von einem Fixgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro die Rede, die durch erfolgsgebundene Boni noch ansteigen kann. Auf die kolportierten 14 Millionen Euro Jahressalär, die zuletzt im Umlauf waren, würde Schlotterbeck aber in keinem Szenario kommen.
Schon rund um die Länderspielpause hatte eine Einigung im Raum gestanden, die Schlotterbeck jedoch nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana selbst dementiert hatte. Nun scheint der Poker aber endgültig beendet zu sein.
Schlotterbeck im DFB-Team gesetzt
Schlotterbeck war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt, beim BVB entwickelte er sich in inzwischen 155 Pflichtspieleinsätzen (10 Tore) zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler. In der Nationalmannschaft gilt er bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada als gesetzter Innenverteidiger in der Startelf, neben Jonathan Tah von Bayern München.
Schlotterbeck hatte mit seinem Zögern durchaus seinen Markt getestet. Die höchste Güteklasse europäischer Topklubs soll allerdings nicht intensiv um ihn geworben haben. Schlotterbecks einziger Titel ist bisher der Sieg bei der U21-EM 2021.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.