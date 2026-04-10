"Ich freue mich riesig": Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB - angeblich mit Ausstiegsklausel

"Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist", sagte Schlotterbeck. "Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war." Sein Ziel sei, "gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen".

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat den Deal mit dem neuen Sportdirektor Ole Book letztlich doch noch über die Bühne gebracht. Schlotterbeck hatte sich nach der Trennung von Sebastian Kehl am 22. März irritiert geäußert - mit Kehl hatte er den neuen Vertrag anscheinend schon bis ins Detail verhandelt. Ein Ultimatum wollte ihm Ricken zuletzt trotz des Rumorens nicht setzen.

"Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung", sagte nun Geschäftsführer Carsten Cramer. "Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. Und Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat."