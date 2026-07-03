"Ich bin bereit!" Jürgen Klopp will Nachfolger von Julian Nagelsmann als Bundestrainer werden

Eine angebliche "Exit-Option" in Klopps Vertrag, wie es Sky zuletzt berichtet hatte, gibt es nach Bild-Angaben nicht. Demnach werde es womöglich auf eine einstellige Millionen-Summe hinauslaufen, die vom DFB an Red Bull fließen soll. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Fußballgeschichte, schließlich hatte der DFB noch nie eine Ablöse für einen Bundestrainer entrichtet.

Noch besorgniserregender sind für Lothar Matthäus aber die Gehaltsvorstellungen von Klopp. Der Rekordnationalspieler ist sich sicher, dass Klopp sich nicht mit dem Salär von Vorgänger Nagelsmann begnügen werde.

Nagelsmann hatte im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2028 ein Gehalt von sieben Millionen Euro pro Jahr eingestrichen, Klopp verdient angeblich zwischen acht und 15 Millionen Euro bei Red Bull. 18 Millionen waren es jährlich bei Liverpool.

"Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten", sagte Matthäus bei der Bild: "Klopp wird nicht für das Jahresgehalt von RB zum DFB gehen", sagte Matthäus daher: "Da geht nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt."

Laut Klopp steht der deutsche Fußball "am Wendepunkt": "Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind."