Diego Moreira von Racing Straßburg soll einer der Kandidaten sein, die Borussia Dortmund als Ersatz für den voraussichtlich zum FC Barcelona abwandernden Karim Adeyemi im Auge hat. Die Chancen auf eine Verpflichtung des 21-jährigen Belgiers stehen aber offenbar nicht sonderlich gut.
Horrende Ablöseforderung: BVB geht bei Ersatz für Karim Adeyemi wohl leer aus
Zum einen, weil Straßburgs Ablöseforderung für Moreira inzwischen nicht mehr zuvor kolportierte 43, sondern satte 50 Millionen Euro betragen soll. Und zum anderen, weil sich laut Gianluca Di Marzio mit der AS Rom ein anderer namhafter Verein aktuell ganz besonders intensiv in Stellung bringt.
Demnach bemühen sich die Italiener vehement um Moreira, der in Straßburg noch bis 2029 unter Vertrag steht. Ihre jüngste Offerte müssen sie aber wohl noch aufbessern, laut Di Marzio liegt diese bei 30 Millionen Euro plus einer zehnprozentigen Weiterverkaufsbeteiligung für Straßburg. Moreiras Berater Jorge Mendes versuche derzeit jedenfalls alles, um den Franzosen das Angebot der Roma schmackhaft zu machen, heißt es.
Borussia Dortmund mit Interesse an Moreira: Flügelspieler erfüllt BVB-Anforderungen
Moreira passt als Adeyemi-ähnlicher Spielertyp grundsätzlich ins gesuchte Profil des BVB. Der belgische Nationalspieler war 2024 vom FC Chelsea nach Straßburg gewechselt und hat sich bei dem Ligue-1-Klub in den vergangenen beiden Jahren einen Namen gemacht. Mit einer starken abgelaufenen Saison schaffte es Moreira in Belgiens WM-Kader, kam beim 3:2-Sieg nach Verlängerung im Sechzehntelfinale gegen Senegal zu seinem einzigen Turniereinsatz. Bei der 1:2-Niederlage der Belgier im Viertelfinale gegen Spanien am Freitag saß Moreira 90 Minuten lang auf der Bank.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.