Zum einen, weil Straßburgs Ablöseforderung für Moreira inzwischen nicht mehr zuvor kolportierte 43, sondern satte 50 Millionen Euro betragen soll. Und zum anderen, weil sich laut Gianluca Di Marzio mit der AS Rom ein anderer namhafter Verein aktuell ganz besonders intensiv in Stellung bringt.

Demnach bemühen sich die Italiener vehement um Moreira, der in Straßburg noch bis 2029 unter Vertrag steht. Ihre jüngste Offerte müssen sie aber wohl noch aufbessern, laut Di Marzio liegt diese bei 30 Millionen Euro plus einer zehnprozentigen Weiterverkaufsbeteiligung für Straßburg. Moreiras Berater Jorge Mendes versuche derzeit jedenfalls alles, um den Franzosen das Angebot der Roma schmackhaft zu machen, heißt es.