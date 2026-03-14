"Es war eine Schande und ein hinterhältiger Dolchstoß": Joan Laporta immer noch wütend über einen Transfer des FC Barcelona

Fernandez hatte in der vergangenen Transferperiode seinen Wechselwunsch geäußert - wenig später wurde dieser mit einem Transfer zu PSG erfüllt. Der französische Hauptstadtklub zog dafür die Ausstiegsklausel von etwas mehr als sechs Millionen Euro. Barcelona hatte davor versucht, den eigentlich noch bis 2027 gültigen Vertrag um jeden Preis zu verlängern, blieb jedoch erfolglos. Auch Borussia Dortmund soll zwischenzeitlich Interesse am 18-Jährigen gezeigt haben.

Unmittelbar nach dem Wechsel machte Laporta seinen Unmut deutlich: "Überraschenderweise hat sein Berater uns mitgeteilt, dass wir nicht vollziehen können, worauf wir uns geeinigt hatten." Auch Trainer Hansi Flick reagierte alles andere als glücklich: "Ich habe Dro geliebt, deshalb bin ich natürlich enttäuscht. Aber so ist Fußball. Wir müssen diese Entscheidung respektieren. Ich bin enttäuscht. Er weiß es, aber ich habe diesen Jungen sehr geliebt. Auch er hatte hier eine große Zukunft. Er hat eine andere Entscheidung getroffen. Ich respektiere sie, so ist Fußball."

Seit seinem Wechsel hat Fernandez für den amtierenden Champions-League-Sieger sechs Pflichtspiele absolviert und stand dabei insgesamt 221 Minuten auf dem Platz. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei PSG läuft bis 2030.