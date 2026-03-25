Das Interesse von Borussia Dortmund an Jadon Sancho gilt als verbrieft. Insbesondere Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke soll den einstigen Top-Star unbedingt verpflichten wollen. Nun stellt der BVB laut Bild dem Flügelstürmer aber offenbar gleich mehrere Bedingungen, sollte sich dieser für eine Rückkehr in das Westfalenstadion entscheiden – und diese haben es durchaus in sich.
Heftige finanzielle Einschnitte gefordert: Platzt die Sancho-Rückkehr zum BVB?
Anders als im Fußballgeschäft mittlerweile üblich möchte die schwarz-gelbe Führungsetage nämlich kein Handgeld an Sancho zahlen, der im Sommer ablösefrei wäre. Angesichts der Leistungen des Engländers in den vergangenen Jahren erwartet man in Dortmund, dass der 26-Jährige dies demütig hinnimmt.
Die neue Bescheidenheit des Engländers soll sich nach dem Willen der BVB-Bosse auch auf sein Salär erstrecken. Der 23-malige Nationalspieler für die Three Lions, der laut Berichten gegenwärtig rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdient, müsste seine Gehaltserwartungen demnach deutlich nach unten schrauben. Mehr als fünf Millionen Euro plus Boni könne er in Dortmund nicht erwarten.
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Sancho kommt nicht an BVB-Zahlen heran
Sancho war 2017 aus der Jugend von Manchester City zum Tabellenzweiten der Bundesliga gekommen und sich ab 2018 zur Stammkraft entwickelt, bevor er 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United weiterzog. Bei den Red Devils kam Sancho aber nie richtig an. Im Winter 2024 kehrte er für ein halbes Jahr per Leihe zum BVB zurück.
Im Anschluss verlieh ihn ManUnited für ein Jahr an den FC Chelsea weiter. Für sein letztes Vertragsjahr schickte ihn der Dritte der Premier League zu Aston Villa, wo er in wettbewerbsübergreifend 31 Einsätzen auf ein Tor und drei Vorlagen kommt. Zum Vergleich: In 158 Spielen für Dortmund erzielte Sancho 53 Treffer und lieferte 67 Assists.
Jadon Sancho: seine Zahlen für Borussia Dortmund
- Spiele: 158
- Tore: 53
- Vorlagen: 67
- Gelbe Karten: 7
- Rote Karten: 0