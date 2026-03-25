Heftige finanzielle Einschnitte gefordert: Platzt die Sancho-Rückkehr zum BVB?

Anders als im Fußballgeschäft mittlerweile üblich möchte die schwarz-gelbe Führungsetage nämlich kein Handgeld an Sancho zahlen, der im Sommer ablösefrei wäre. Angesichts der Leistungen des Engländers in den vergangenen Jahren erwartet man in Dortmund, dass der 26-Jährige dies demütig hinnimmt.

Die neue Bescheidenheit des Engländers soll sich nach dem Willen der BVB-Bosse auch auf sein Salär erstrecken. Der 23-malige Nationalspieler für die Three Lions, der laut Berichten gegenwärtig rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdient, müsste seine Gehaltserwartungen demnach deutlich nach unten schrauben. Mehr als fünf Millionen Euro plus Boni könne er in Dortmund nicht erwarten.