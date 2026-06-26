Reif kritisierte vor allem das Zweikampfverhalten des Bayern-Stars gegen mutig spielende Ecuadorianer, die sich durch den Sieg den dritten Gruppenplatz sicherten und das Sechzehntelfinale erreichten. Die DFB-Elf hatte die Tabellenführung in der Gruppe E bereits vorab sicher, doch die Art und Weise des Auftritts sorgte für Entsetzen unter den Experten. Marcel Reif nahm sich in der Sendung "Reif ist Live" bei bild.de besonders Jamal Musiala vor. "Musiala hat gestern Kinderfußball gespielt. Ecuador ist in jeden Zweikampf – das ist ihre Spielweise, das konnte auch niemanden überraschen!", urteilte der 76-Jährige.
"Hat nicht stattgefunden" Scharfe Kritik an Jamal Musiala nach dem Spiel gegen Ecuador
Reif bewertete das Spiel des Bayern-Stars (Note 4,5), der nach seiner langen Verletzung noch immer darum kämpft, die Lockerheit früherer Tage zu erreichen, als Totalausfall. Der Spieler habe sich gegen die physisch starken Südamerikaner zu keinem Zeitpunkt behaupten können. "Musiala hat gestern nicht stattgefunden", sagte Reif.
Die mangelnde körperliche Robustheit sei in diesem Spiel der entscheidende Faktor gewesen, weshalb Reif bilanzierte: "Die haben den nicht kicken lassen gestern."
Auch Jürgen Klopp fordert mehr Körperlichkeit von deutschen Spielern
Nicht nur Marcel Reif sah ein Defizit in der Mentalität und Härte der deutschen Elf. Jürgen Klopp schlug in eine ähnliche Kerbe und kritisierte die fehlende Bereitschaft der Spieler, körperlich dagegenzuhalten. "Wir müssen jetzt die Pace aufnehmen. Wir müssen mindestens mit der gleichen Intensität zu Werke gehen. Wir wurden in den Zweikämpfen aufgefressen", erklärte Klopp bei MagentaTV.
Die fehlende Widerstandsfähigkeit im Mittelfeld ziehe sich durch das gesamte Team. Reif betonte, dass die Spieler aus Ecuador konsequent agierten: "Ihr Ding heißt: Die gehen in jeden Zweikampf rein und machen mal die Schulter." Und weiter: "Der Einzige, der mal richtig gegengehalten hat, war die Szene mit Tah, als er den Valencia, glaube ich, auf seine eigene Trainerbank schickt, weil der mit ihm rangeln, rempeln wollte. Da hat ihm der Tah mal gezeigt, wie es geht. Das gehört dazu."
DFB-Elf im Sechzehntelfinale sehr wahrscheinlich gegen Paraguay
Trotz der sportlich unbedeutenden Niederlage wächst die Sorge um die Form der DFB-Elf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bis zum Sechzehntelfinale am Montag in Foxborough nicht nur die richtige Mischung aus Technik und Härte finden - er muss für sich auch beantworten, ob sein Herunterspielen der Probleme direkt nach dem Spiel seine echte Analyse des Spiels war - oder ob er seine Spieler nur in der Öffentlichkeit schützen wollte.
Während Spieler wie Deniz Undav ("Ich hatte das Gefühl, die wollten mehr als wir") und Kapitän Joshua Kimmich das Spiel selbstkritisch bewerteten, blaffte Nagelsmann bei MagentaTV die Experten und Moderator Jürgen Klopp, Mats Hummels und Johannes B. Kerner an, als sie die Frage nach dem Willen stellten. "Hört auf mit dem Quatsch", sagte der Bundestrainer.
Marcel Reif sieht derweil die Gefahr, dass andere Gegner das Muster von Ecuador nun kopieren könnten, um den deutschen Spielfluss im Keim zu ersticken. Wenn kreative Köpfe wie Musiala oder Wirtz keine Mittel gegen körperbetontes Pressing finden, drohe laut Reif ein frühes Aus in der K.o.-Phase.
Die Nationalmannschaft müsse verstehen, dass schönes "Kicken" allein bei einem Turnier dieser Größenordnung nicht ausreiche, um gegen die Weltelite zu bestehen.
Deutschland trifft am Montag (22.30 Uhr) mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf Paraguay im Sechzehntelfinale. Allerdings kann sich der Gegner theoretisch bis Sonntag noch ändern.
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.