Harry Kane lässt aufhorchen: Vertragsverlängerung beim FC Bayern wird offenbar kein Selbstläufer

Nach seiner Drei-Tore-Gala beim 3:0 im Endspiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart sagte Kane mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers an der Säbener Straße: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe."

Die Bayern möchten mit dem 32-Jährigen verlängern, Sportvorstand Max Eberl kündigte zuletzt an, dass die Gespräche dem Ende der Saison intensiviert werden sollen. Idealerweise mit positivem Ausgang vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, welche Mitte Juni beginnt.

Die Hoffnungen auf einen schnellen Vollzug dämpfte Kane allerdings: "Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft." Er betonte aber auch: "Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander."

Weiter führte der Angreifer aus, er sei ein "offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen. Und ich bin sicher, dass sie auch ehrlich mit mir sprechen werden. Aber das sind Gespräche, die wir an einem anderen Tag führen werden."