Pokalheld Harry Kane hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern geäußert und deutlich gemacht, dass diese kein Selbstläufer wird.
Harry Kane lässt aufhorchen: Vertragsverlängerung beim FC Bayern wird offenbar kein Selbstläufer
Nach seiner Drei-Tore-Gala beim 3:0 im Endspiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart sagte Kane mit Blick auf die Gespräche zur Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers an der Säbener Straße: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe."
Die Bayern möchten mit dem 32-Jährigen verlängern, Sportvorstand Max Eberl kündigte zuletzt an, dass die Gespräche dem Ende der Saison intensiviert werden sollen. Idealerweise mit positivem Ausgang vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, welche Mitte Juni beginnt.
Die Hoffnungen auf einen schnellen Vollzug dämpfte Kane allerdings: "Natürlich ist jetzt nicht die Zeit zu sprechen. Wir sind sehr entspannt mit der Situation. Wir haben gesagt, dass wir die Saison erst mal spielen wollen - und am besten auch die Weltmeisterschaft." Er betonte aber auch: "Beide Seiten sind sehr glücklich miteinander."
Weiter führte der Angreifer aus, er sei ein "offener, ehrlicher Typ. Ich werde ehrliche Diskussionen mit den Verantwortlichen führen. Und ich bin sicher, dass sie auch ehrlich mit mir sprechen werden. Aber das sind Gespräche, die wir an einem anderen Tag führen werden."
- AFP
Kane-Verlängerung bis 2030? Hamann warnt den FC Bayern
Kane kam 2023 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Rekordmeister und kassiert dort als Spitzenverdiener 25 Millionen Euro pro Jahr. Laut kicker schwebt den FCB-Verantwortlichen eine Verlängerung um zwei Jahre vor, während Kane gerne bis 2030 unterschreiben möchte.
Vor einer zu langen Laufzeit eines möglichen neuen Kane-Kontrakts werden die Bayern indes von Ex-Profi Dietmar Hamann gewarnt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern sagte der tz: "Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, sie sprechen über zwei oder drei Jahre, und da wäre ich etwas vorsichtig, weil er jetzt 33 wird. Die Frage ist: Wie lange wird er noch Tore schießen?"
Zwar habe Kane in seinen drei bisherigen Jahren beim deutschen Rekordmeister "eine Menge Tore erzielt". Dennoch zeigt sich Hamann mit Blick auf die Vertragsdauer skeptisch: "Eine Verlängerung um ein Jahr – ja. Zwei Jahre – möglicherweise. Drei Jahre wären meiner Meinung nach zu viel."
Hamann betonte aber auch: "Die Leute sind sehr glücklich mit ihm. Er ist ein großartiger Botschafter für den Fußball. Es ist eine Ehre für die Bundesliga und für Bayern München, dass der englische Nationalmannschaftskapitän hier spielt."
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro