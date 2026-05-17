Günstiger als gedacht? Serhou Guirassy vom BVB verhandelt wohl mit türkischem Topklub

Demnach soll Fener in den Verhandlungen mit Guirassy deutliche Fortschritte erzielt haben. Es gab wohl ein persönliches Gespräch zwischen Klubpräsident Sadettin Saran und dem BVB-Torjäger, von einer "Grundsatzvereinbarung" ist in dem Bericht bereits die Rede.

Auch soll Fenerbahce bereits Kontakt zur Borussia aufgenommen haben. Guirassys Berater haben derweil angeblich Signale in Richtung des türkischen Topklubs gesendet, die vermitteln, dass der BVB in puncto Ablöse für den 30-Jährigen möglicherweise zu Abstrichen bereit sein würde.