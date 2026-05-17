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Oliver Maywurm

Günstiger als gedacht? Serhou Guirassy vom BVB verhandelt wohl mit türkischem Topklub

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Zieht es BVB-Stürmer Serhou Guirassy in die Türkei? Ein Spitzenklub aus Istanbul soll sich intensiv um ihn bemühen.

Wechselt Borussia Dortmunds Mittelstürmer Serhou Guirassy im Sommer zu Fenerbahce nach Istanbul? TRT Spor berichtet jedenfalls von Annäherungen.

  • Fenerbahce erzielt Fortschritte in Guirassy-Verhandlungen

    Demnach soll Fener in den Verhandlungen mit Guirassy deutliche Fortschritte erzielt haben. Es gab wohl ein persönliches Gespräch zwischen Klubpräsident Sadettin Saran und dem BVB-Torjäger, von einer "Grundsatzvereinbarung" ist in dem Bericht bereits die Rede.

    Auch soll Fenerbahce bereits Kontakt zur Borussia aufgenommen haben. Guirassys Berater haben derweil angeblich Signale in Richtung des türkischen Topklubs gesendet, die vermitteln, dass der BVB in puncto Ablöse für den 30-Jährigen möglicherweise zu Abstrichen bereit sein würde.

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  • Guirassy wird BVB im Sommer verlassen

    Guirassy steht in Dortmund zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll sich einem kürzlichen Bericht von Sky Sport zufolge aber für einen Wechsel im Sommer entschieden haben. Die Topklubs aus dem obersten Regal um Real Madrid oder Manchester City, die ihn wohl mittels einer entsprechenden Klausel für lediglich 40 Millionen Euro verpflichten könnten, klopfen zwar nicht an. Namhafte Interessenten gibt es aber dennoch, neben Fenerbahce sollen auch Tottenham Hotspur und die AC Milan Guirassy im Auge haben.

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