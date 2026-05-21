Große Ehre! Top-Talent des FC Bayern überraschend bei der WM dabei

Rekordspieler Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye (beide FC Everton), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Pape Gueye (FC Villarreal) und Kapitän Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) sind weitere bekannte Gesichter im Kader. Mit Ismail Jakobs (Galatasaray Istanbul) ist auch ein ehemaliger Kölner und Bundesliga-Profi Teil der 26-köpfigen Auswahl. Für Rekordtorschütze Mané (Al-Nassr) könnte die WM der Abschluss seiner internationalen Karriere werden.

Der Senegal qualifizierte sich zum vierten Mal für eine Weltmeisterschaft. In Gruppe I treffen die Westafrikaner in der Vorrunde auf Vizeweltmeister Frankreich (16. Juni), Norwegen (23. Juni) sowie den Irak (26. Juni).

Thiaws Auswahl dürfte hochmotiviert in das Turnier gehen. Zu Beginn des Jahres gewann Senegal den Afrika-Cup, später wurde der Titel jedoch nachträglich aberkannt und Finalgegner Marokko zugesprochen. Senegals Spieler hatten nach einem späten Elfmeterpfiff zwischenzeitlich aus Protest den Platz verlassen.